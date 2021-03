Clădirea Laboratorului de analize medicale din Sighet are nevoie de reabilitare

Clădirea în care funcționează Laboratorul de analize medicale din Sighetu Marmației are nevoie de reabilitare. Primăria Sighet s-a oferit să sprijine alocarea de resurse financiare pentru investițiile necesare.

Viceprimarul Daniela Onița a declarat: “Am avut o întâlnire cu șeful Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației, domnul Petrișor Berciu, și cu directorul medical, domnul Cristian Brad. Împreună am vizitat Laboratorul de analize care deservește nu doar Sighetu Marmației, ci întreg Maramureșul Istoric. Din anul 2020, Laboratorul de analize medicale asigură și linie de gardă permanentă. Acesta funcționează în clădire din anul 2009, în același an fiind obținut și certificatul de acreditare. Prin implicarea șefului laboratorului, s-au făcut investiții serioase în aparatură fiind achiziționată aparatură modernă: Hematologie : Convergyx X5. Mindray 6800, Biochimie: Konelab 60i.Konelab 20i. Mindray BS 600, Biochimie urinară: Combiscan 500,.Urised3 +Lab u Mat. 3, Compartimentul coagulare: Sysmex 500 și Sysmex 600 (achiziționat de MS), Compartimentul imunologie: Mindray CL 1200., Centaur X. Din anul 2009 nu s-au mai făcut însă investiții cu dotare materială, lucru care acum este absolut necesar”.