Portret de campion

Puţină lume ştie sau chiar deloc, faptul că în cadrul Jandarmeriei Maramureş există un campion şi vicecampion la disciplinele judo, sambo şi jiu jitsu brazilian. Sergentul major Denis-Mihai Pop practică aceste sporturi de la vârsta de 10 ani, perioadă în care a participat la diverse competiţii naţionale sau internaţionale.

Şi nu a făcut-o în zadar, Denis-Mihai Pop punându-şi în valoare calităţile cu care a fost înzestrat. Ca urmare, în 2012 a devenit vicecampion naţional la judo, categoria 81 kg, an în care a fost selecţionat în la lotul naţional de juniori. La numai un an, în 2013, jandarmul maramureşean s-a clasat pe locul 3 la Under 23 (cat. 90 kg), iar în 2017 şi 2019 a obţinut locul 5 în cadrul concursurilor de seniori (cat. 81 kg). Denis a început să-şi impună calităţile şi alte sporturi de contact, anul trecut fiind recompensat cu titlul de vicecampion naţional la sambo, în cadrul categoriei de seniori (90 kg). În fine, jandarmul a ales să practice şi Jiu Jitsu Brazilian, disciplină în cadrul căreia a devenit, tot în 2020, campion şi vicecampion naţional Gi şi NoGi la seniori profesionişti, categoria 86 kg.

Denis-Mihai Pop a absolvit Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi ”Petru Rareş” Fălticeni şi în 2019 a fost repartizat în cadrul Jandarmeriei Maramureş.