Cât de bogaţi sunt parlamentarii maramureşeni?

Parlamentarii maramureşeni nu ies foarte mult în evidenţă prin averea lor în comparaţie cu alţi colegi din ţară. Cel mai înstărit pare să fie senatorul Sorin Vlaşin, care deţine şi o colecţie de ceasuri, însă majoritatea bunurilor sale sunt pe numele soţiei şi al fiului. Printre aleşii maramureşeni cu o situaţia financiară bună se numără Călin Bota, Gheorghe Şimon, Gabriel Zetea, dar şi Dan Ivan. Majoritatea parlamentarilor maramureşeni au declarat că au cotizat pentru partid, cu excepţia unui singur parlamentar maramureşean, care nici nu a dat, nici nu a luat, după cum reiese din documentul „în alb”, depus la început de mandat.

Cum stau cu averea deputaţii de Maramureş?

Florin Alexandru Alexe, ales deputat în Maramureş, pe lista PNL a declarat că deţine un apartament, achiziţionat în 1999, în Bucureşti. În schimb, nu are pe numele său terenuri şi nici maşini. Deţine vreo 5 conturi curente, din care unul în euro şi vreo 3 depozite bancare. Anul trecut a realizat venituri în valoare de 20.249 lei la ABC Plus Media, în acest cuantum intrând şi tichetele de masă. A mai câştigat 4.309 lei în activitatea didactică în sistemul plata cu ora la Academia de Studii Economice din Bucureşti şi a mai obţinut 20.764 lei de la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” unde este lector universitar. Tot în 2020, Florin Alexandru Alexe a mai câştigat 18.048 lei din închirierea unui apartament, 20.000 lei pe dividendele de la o firmă şi 31.661 lei din consultanţa pe strategie politică. Aşa că, deputatul şi-a permis să acorde şi unele împrumuturi, către o firmă, dar şi către PNL, partidul pe listele căruia a candidat şi a câştigat alegerile parlamentare.

Călin-Ioan Bota, deputat PNL Maramureş a declarat că deţine o cotă de 50 % pe un teren agricol, cumpărat în Baia Mare în 2006. Mai multe terenuri sunt pe numele soţiei. Călin Bota mai are o cotă de 50 % pe un apartament cumpărat în Baia Mare în 2006 şi un autoturism Audi A6. Are deschise vreo 5 conturi curente, contribuie la fonduri private de pensii, fonduri de investiţii. Anul trecut a câştigat 97.176 lei din funcţia de contabil-şef de la Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, 13.140 lei din indemnizaţia de consilier judeţean, 35.315 lei din activitatea de contabilitate şi expertiză contabilă. La fel ca şi colegul său de partid, Florin Alexandru Alexe şi Călin Bota a cotizat la PNL, atât în campania pentru alegerile locale, cât şi pentru alegerile parlamentare cu peste 140.000 lei.

Cristian Brian, deputat PLUS nu deţine pe numele său nici locuinţe, nici autoturisme, nici terenuri. În schimb, parlamentarul a declarat că a câştigat 33.878 lei din salariul de la firmă, 2.190 lei din indemnizaţia de consilier local în Baia Mare, 4.171 lei din indemnizaţia de deputat. Nici Cristian Brian nu a făcut excepţie la capitolul împrumuturi pentru partid, aşa că a cotizat cu circa 140.000 lei la alegerile locale şi parlamentare.

Aflat la primul mandat de deputat, Darius Pop, de la AUR a dat o declaraţie de avere goală. Parlamentarul susţine că nu are nimic pe numele său, aşa că nu a avut ce să scrie în document.

Deputatul PSD Maramureş Gheorghe Şimon deţine împreună cu soţia, două terenuri intravilane în Vişeu de Sus şi Cluj Napoca, două case în Vişeu de Sus şi Cluj Napoca. Mai are acţiuni la SC Independenţa SA Vişeu de Sus. Din salariul de parlamentar, anul trecut a câştigat 141.636 lei.

Gabriel Zetea, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, în perioada 2016-2020, în prezent deputat PSD Maramureş, are 3 terenuri intravilane în Seini, din care 2 achiziţionate în 2020. Mai are un apartament în Baia Mare, un spaţiu comercial în seini, un autoturism Volkswagen Bora. Are deschise vreo 4 conturi în lei şi unul în euro. Din indemnizaţia de preşedinte al CJ, în 2020 a obţinut venituri în cuantum de 163.700 lei. Câştiguri a mai avut şi din închirierea unui spaţiu comercial din Seini, cotă de 50%.

Norbert Apjok, deputat independent, are un teren intravilan în Coltău, 2 terenuri în aceeaşi zonă, bun comun cu soţia, la fel un apartament în Baia Mare, tot bun comun cu soţia şi 2 autoturisme. Anul trecut a scos la vânzare două terenuri. În 2020 a câştigat 131.412 lei din indemnizaţia de parlamentar.

Ce avere au senatorii maramureşeni?

Dan Ivan, senator USR PLUS deţine un teren intravilan în Ardusat, bun comun cu soţia, un apartament în Baia Mare şi o casă în Ardusat, ambele bunuri comune cu soţia, mai are un autoturism Dacia Logan, 2 conturi curente. Anul trecut a câştigat de la ISPOT Interactiv, 60.004 lei, 1.095 lei din indemnizaţia de consilier local, 14.982 lei din indemnizaţia de senator şi 14.743 lei din indemnizaţia de însoţitor.

Cristian Augustin Niculescu Ţâgârlaş, senator PNL a declarat un teren intravilan în Remetea Chioarului, un apartament în Baia Mare, un autoturism Audi A3 şi un cont de 60.000 lei. În 2020 a câştigat 300.000 lei de la cabinetul individual de avocatură şi 11.747 lei din indemnizaţia de consilier local.

Sorin Vlaşin, senator PSD, are foarte multe bunuri pe numele soţiei şi fiului. Astfel în declaraţia sa de avere figurează 4 terenuri intravilan pe numele fiului, un teren agricol pe numele fiului şi al soţiei, un teren intravilan în Sighet, pe numele său şi al soţiei, o casă de locuit, pe numele său şi al soţiei, o casă de vacanţă pe numele fiului şi soţiei, o casă şi un spaţiu comercial, pe numele fiului. În declaraţie se mai vorbeşte despre două autoturisme deţinute, un Mercedes şi un Volkswagen Golf şi o remorcă. De asemenea, senatorul deţine şi o colecţie de ceasuri, dobândite în 2000, în valoare de 20.000 euro. Anul trecut, a câştigat 54.336 lei din calitatea de administrator la SC Orizont Sighetu Marmaţiei şi 4.151 lei din indemnizaţia de senator. Venituri mai mari au avut însă soţia sa, care a câştigat 281.000 lei din calitate de medic de familie şi fiul său, Vlad care a câştigat din postura de administrator 133.072 lei.