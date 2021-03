Știința Explorări, eșec cu Steaua, trei puncte cu ultima clasată

Știința Explorări a înregistrat în turneele 4 și 5, organizate de Steaua București, un eșec și un succes împotriva ultimei clasate. Băimărenii au cedat, sâmbătă, cu scorul de 3-0 tocmai împotriva grupării organizatoare, Steaua, iar victoria a fost conturată ieri în fața ultimei clasate, CSU Brașov, scor 3-0.

Prin cele trei puncte obținute în disputa cu gruparea de sub Tâmpa, elevii lui Marius Botea au săltat o poziție în clasamentul Diviziei A1, poziție ce-i conferă dreptul de a participa în turneul pentru locurile 5-8. Principalul adversar pentru acest ultim loc este Știința București, formație în fața căreia Știința Explorări are un punct avans.

Steaua București – Știința Explorări Baia Mare 3-0 (20, 20, 17)

Băimărenii nu au avut nicio șansă în fața locului secund, formație ce administrase în ziua precedentă același scor unui adversar de play-off, SCM Zalău. Diferența pe seturi nu a fost atât de evidentă, Știința Explorări punând probleme în fiecare dintre ele, însă în cele din urmă valoarea a înclinat către trupa militară. • Steaua București: Iftime 2 p, C. Dumitru 4 p, N. Ghionea 6 p, Peța 9 p, C. Matei 7 p, Vologa 6 p, Gavriz (libero). Au mai jucat: Bontea 10 p, Ocunschi 1 p, Miron 5 p. Antrenor: Silviu Oancea. • Știința Explorări Baia Mare: Țuțea 2 p, Aldea 10 p, S. Dragomir 4 p, Butnaru 10 p, Răileanu 1 p, Cheagă 8 p, Crișan (libero). Au mai evoluat: Catrina, M. Talpă 2 p, Badea 2 p. Antrenor: Marius Botea. • Arbitri: Marius Ștefurac și Alin Mateizer (Ploiești).

CSU Brașov – Știința Explorări Baia Mare 0-3 (-18, -16, -10)

Trei puncte anticipate pentru Știința Explorări în confruntarea de duminică cu ultima clasată, CSU Brașov, victorie rezolvată în minimum de seturi și doar într-o oră. A fost a cincea victorie stagională, previzibilă de altfel, conturată în dauna adversarului care nu a contabilizat nici măcar un set în actuala ediție. • CSU Brașov: Tîrcavu 4 p, Seizu 3 p, A. Bălhăceanu 4 p, Preda 10 p, Nițu 2 p, Someșan 4 p, Albu (libero). Au mai evoluat: Bulmez, R. Rusu 1 p, C. Pop. Antrenor: Bogdan Preda. • Știința Explorări Baia Mare: Țuțea 11 p, Aldea 9 p, S. Dragomir 6 p, Butnaru 9 p, Răileanu 3 p, Cheagă 16 p, Crișan (libero). Au mai jucat: Catrina, M. Talpă 1 p, Badea, Săvoiu (libero). Antrenor: Marius Botea.