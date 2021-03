Administrația din Săcălășeni se pregătește să aducă bani pentru comună

Autoritatea locală din Săcălășeni are planuri mari pe viitor. Astfel, primăria a cam rezolvat în anii precedenți problemele legate de infrastructură, iar acum vrea să se axeze pe atragerea de fonduri și investitori.

În acest sens, comuna are un teren important, pe strada Europa, pe care trebuie să-l pună în valoare: „Cu toate vremurile acestea mai complicate, am încrederea că în câteva luni vom inaugura prima hală de echipamente de agrement în Săcălășeni, în locul în care avem de pus în valoare o suprafață importantă de teren. Aici stă potențialul economic al comunei. În mandatele trecute am tot făcut câte ceva, ori acum trebuie să ne orientăm să aducem investitori, adică bani. Mai avem câteva străzi de adus la parametri, dar partea de infrastructură este cam finalizată, așa că acum trebuie să avem în vedere dezvoltarea economică pentru că aici stăm slăbuț. Deci într-un cuvânt, de acum trebuie să facem treabă, să facem bani pentru comună”, a spus Emilian Pop, primarul din Săcălășeni.