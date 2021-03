Dosare penale pentru infracțiuni rutiere

• În Borșa

Polițiștii au identificat în trafic un autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat, de 39 ani, ocazie cu care au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Totodată, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea prelevării de probe biologice de sânge.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice.

• În Ciocotiș

Polițiștii din Suciu de Sus au oprit pentru control, în localitatea Ciocotiș, un autoturism, condus de un bărbat, de 36 ani, din Cernești.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Acesta a fost transportat la spital în vederea stabilirii alcoolemiei, unde i-a fost recoltată o singură probă biologică de sânge, refuzând-o pe cea de-a doua.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și fără permis de conducere.

• În Baia Mare

Polițiștii au identificat pe B-dul București un autoturism, condus de un bărbat, de 57 ani, din Mogoșești.

Din verificări, s-a constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările.

După o coliziune cu un arbore, s-a răsturnat în șanț

Vineri, la ora 13.29, polițiștii din Fărcașa au fost sesizați că pe DJ 108/P a avut loc un accident rutier soldat cu victimă.

La fața locului, polițiștii au constatat că un autoturism, condus de către un bărbat, de 75 de ani, a părăsit partea carosabilă prin partea stingă a direcției sale de deplasare și a intrat în coliziune cu un arbore, iar ulterior s-a răsturnat într-un șanț.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, acesta fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto nu a purtat centura de siguranță în momentul producerii evenimentului.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind „zero”.