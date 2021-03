Ordine de protecție emise de polițiști

• Duminică, 14 martie, la ora 15.20, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați că, în localitatea Desești, are loc un scandal în familie.

La fața locului, polițiștii au identificat două femei, de 36 și 62 ani.

Din verificări, polițiștii au constatat că soțul femeii de 36 de ani le-a agresat și amenințat pe acestea și că ar fi distrus mai multe bunuri.

Bărbatul bănuit de comiterea faptelor nu a fost identificat.

În cauză, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie, amenințare și distrugere.

• Vineri, 12 martie, polițiștii din Rozavlea au fost sesizați prin plângere de către un bărbat de 78 ani, din localitate, cu privire la faptul că fiul său l-a amenințat.

În cauză, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de amenințare.