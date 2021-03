Percheziţii în comuna Lăpuş la un producător de… ţuică

Luni, ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară pe raza comunei Lăpuș, la domiciliul și proprietățile unui bărbat, de 57 de ani.

Polițiștii au stabilit că bărbatul deține o instalație de producție artizanală, prin intermediul căreia produce, în afara antrepozitului fiscal, cantități însemnate de băuturi spirtoase, produse accizabile supuse marcării, rezultate din fermentarea alcoolică și distilarea fructelor, pe care ulterior le comercializează pe teritoriul României, sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale.

Cu ocazia perchezițiilor, a fost identificată și indisponibilizată cantitatea de aproximativ 600 litri lichid incolor, cu proprietăți organoleptice de băutură spirtoasă, cu o valoare de piață de aproximativ 21.000 lei.

De asemenea, au fost identificate și ridicate diverse înscrisuri de natură a proba activitatea de producție și comercializare a băuturilor alcoolice.

Totodată, au fost identificate două instalații artizanale neautorizate utilizate la producția băuturilor alcoolice accizabile, cu privire la care reprezentanții Direcției Regionale Vamale Cluj, au dispus măsuri legale.

Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare.