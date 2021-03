Etapa locală a Olimpiadei Naționale „Gazeta Matematică”

Societatea de Științe Matematice din România, în parteneriat cu INTUITEXT, organizează Olimpiada Națională „Gazeta Matematică” 2020-2021.

Aceasta va avea următoarea structură: etapa I (unitate de învățământ) – se desfășoară online, în organizarea profesorilor de la clasă sau a catedrei de matematică din școală, sub coordonarea Filialei locale a SSMR, și va consta în teste grilă la fiecare clasă cu 20-24 de întrebări cu răspuns unic; etapa a II-a (locală) – se va desfășura online, la data de 20 martie (sâmbătă), pe platforma olimpiadei. Profesorii se vor înscrie în prealabil pe această platformă prin filialele SSMR, urmând apoi să înscrie datele copiilor calificați la prima etapă; etapa a III-a (națională) – la aceasta etapă vor participa doar elevii claselor VII-XII. Elevii din clasele a V-a și a VI-a vor fi premiați la nivel național de SSMR după rezultatele obținute la etapa a II-a. Filialele pot organiza independent etapa finală pentru a V-a și a VI-a tot online, dar la nivel local; etapa a IV-a (selecția loturilor) – în funcție de rezultatele de la faza finală, aproximativ 40 de elevi de la clasele IX-XII și 30 de la clasele VII-VIII (eventual și clasa a IX-a, în funcție de vârstă) vor participa la București la două teste de calificare pentru alcătuirea loturilor naționale. Mai multe detalii pe: https://ssmr.ro/ onm2021.