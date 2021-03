Punctaj identic înaintea disputei directe

• ACS Fotbal Comuna Recea – CSM Reșița •

Neînvinsă în disputele de acasă în 2021, ACS Fotbal Comuna Recea vrea să-și apere acest blazon și în etapa de mâine, a 20-a din Liga 2, cu CSM Reșița, partidă ce va debuta la ora 11.00. După o evoluție mulțumitoare la Farul, dar soldată cu eșec (3-2), maramureșenii vor să facă uitat pasul greșit și să se revanșeze cu un succes împotriva grupării pregătite de Alin Minteuan. Aceleași speranțe sunt și în tabăra vizitatorilor, mai ales că bănățenii nu au gustat succesul în acest an, contabilizând doar un punct etapa trecută pe teren propriu, 1-1 cu CSM Slatina. Ca și în precedentele etape de acasă, și sâmbătă un „adversar” important pentru cele două echipe va fi starea gazonului, una impracticabilă și care nu a apucat să se refacă. Ne așteptăm să rezulte un meci de luptă, fără realizări tehnice, probabil cu goluri puține, greșelile individuale urmând să influențeze, mai mult ca sigur, soarta finală.

Comuna Recea nu are parte de jucători suspendați înaintea etapei 20, precum nici la capitolul accidentări neavând probleme complicate. Florin Fabian are, așadar, varianta alcătuirii celei mai competitive garnituri, formulă care să contribuie la o nouă victorie în rândul echipei maramureșene.

Adversarele de mâine ocupă înaintea disputei directe pozițiile 13 și 14, cu un punctaj identic – 19, dar cu un golaveraj superior formației noastre, 23-29, față de 10-18 cât are momentan CSM Reșița.

Programul etapei 20

• Sâmbătă, 20 martie, ora 11.00: CSM Slatina – Ripensia Timișoara; ACS Fotbal Comuna Recea – CSM Reșița; Aerostar Bacău – Concordia Chiajna; SCM Gloria Buzău – Pandurii Târgu Jiu; Unirea Slobozia – Metaloglobus București; Petrolul Ploiești – CS Mioveni (ora 12.30, Digi Sport 1, Telekom Sport, Look TV) • Duminică, 21 martie: FC Rapid București – Dunărea Călărași (ora 19.00, Digi Sport 1, Telekom Sport, Look TV) • Luni, 22 martie: Viitorul Pandurii Târgu Jiu – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (ora 19.30, Digi Sport 1, Telekom Sport, Look TV) • Marți, 23 martie: U Craiova 1948 – Farul Constanța (ora 19.30, Digi Sport 1, Telekom Sport, Look TV); ASU Politehnica Timișoara și FC Universitatea Cluj-Napoca stau.