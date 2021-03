Concurs de creație eseistică pentru un proiect muzical

CORBU lansează în perioada 22 martie-7 aprilie 2021 un concurs de creație eseistică, pornind de la cel mai recent album al lor: „Cei Care Tac”.

Concursul nu are limită de vârstă și este adresat iubitorilor de muzică și literatură și legăturii dintre cele două domenii. Eseurile câștigătoare vor fi alese de către un juriu specializat, din care face parte și băimăreanul Cristian China Birta (specialist social media) alături de: Marian Coman (scriitor), Marius Pop (muzician), Sergiu Corbu Boldor (muzician) și Luiza Mitu (scriitor).

Eseurile trebuie să conțină maximum 2 pagini și să aibă ca temă: Tăcerea. Textele se trimit la adresa de e-mail: corbu@panacorbului.ro cu mențiunea Pentru concurs. Rezultatele vor fi anunțate în data de 14 aprilie 2021, pe pagina oficială de facebook a proiectului CORBU. Organizatorii promit ca, în cazul în care există mai multe eseuri trimise, care merită să fie puse în valoare, intenționează să le publice într-un volum. „Corbu este un proiect muzical prin care ne-am propus să aducem în fața publicului românesc un personaj misterios și complex datorită semnificațiilor contradictorii pe care le are în gândirea orientală, occidentală și europeană: Corbul. Dacă în credințele orientale și occidentale corbul este perceput ca un personaj pozitiv, un erou solar, cu rol profetic, care luptă pentru restabilirea ordinii sociale, în credința europeană corbul apare ca un erou negativ, pentru că are capacitatea de a descoperi cu ușurință tainele întunericului. În povestea noastră, Corbu cheamă în ajutor personaje fantastice înzestrate cu darul de a face muzică. Împreună cu ele pune la cale un asediu cultural prin care vor dezvălui oamenilor tainele sunetului”, promit organizatorii.