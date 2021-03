Un rege în cinci volume

Altele sunt prioritățile zilei de astăzi, nicidecum regii. Nu se dau mulți bani pe cultură, de parcă această coloană vertebrală a unui popor ar crește ca iarba pe câmpuri. Apoi, nici cartea nu este pusă pe primul raft al realității. Nici presa nu este interesată de cultură, că nu face rating. Dar mai sunt oaze de respirație, de încredere în spirit. Mai sunt curajoși care nu lasă să se instaleze florile de piatră. Trebuie să-i cauți, dar pentru asta trebuie să fie. Așa am găsit, din întâmplare, la o televiziune din vecini, o emisiune care m-a acaparat. Este vorba despre Informația TV, din Satu Mare, care găzduiește emisiunea Tu ce zici?, realizată în laboratorul Cotidianului și dedicată actualității. Întrebarea se adresează cititorilor ziarului, privitorilor, comentatorilor, analiștilor, oamenilor politici. Are și o dimensiune culturală. Este deschisă dialogului. Își găsesc locul și cei care agrează numai afirmațiile și judecățile în concordanță cu părerile lor. Adică cei care nu privesc, nu citesc decât ceea ce iubesc, admiră sau susțin.

Opiniile lor se pot confrunta, se pot lustrui cu cele ale jurnalistului Cornel Nistorescu, directorul ziarului Cotidianul, online. Cu care m-am intersectat profesional, pe vremuri, în redacția unei reviste bucureștene. Dar să nu uit de titlul acestui text. El se leagă de emisiunea care m-a bucurat. Invitatul lui Cornel Nistorescu a fost istoricul Narcis Dorin Ion, directorul Muzeului Național Peleș din Sinaia. Are o impresionantă operă dedicată regalității românești. Acum, realizatorul emisiunii s-a opintit să ridice de pe masă cele cinci volume dedicate Regelui Carol al II-lea. Peste 2000 de pagini. Discuția a gravitat în jurul personajului regal, dar și despre epoca lui din istoria României. A fost un rege care ne-a încercat cea mai variată gamă de sentimente. De la adulare, la contestare, fiind văzut ba un salvator, ba un demon cu o viață tumultuoasă. Care, din nefericire, ca personaj controversat a rămas pentru mulți dintre noi.

Ceea ce este neadevărat. Cartea istoricului Narcis Dorin Ion vine să ne ofere și partea plină a celor zece ani de domnie (1930-1940). Cartea nu se vrea o reabilitare a regelui, ci o cunoaștere a epocii în care a domnit. A lumii românești din perioada interbelică, în care două realități nu pot fi negate: creșterea economică, vezi anul de vârf 1938, și înflorirea culturii. Eram grânarul Europei, dar și fruntași la recolta de porumb. Era o lume românească în care se purtau haine potrivite pentru a fi definită o țară normală, în raport cu lumea europeană. Se construiește mult. Se construiesc sedii pentru instituții importante ale statului, se ridică palate, se fac străzi pentru ca Bucureștiul să se integreze în Europa. A acordat atenție ridicării satului românesc.

Ce altceva erau celebrele echipe sociologice ale profesorului Dimitrie Gusti? Tocmai grija pentru sat, pentru dascăli și cărți. Efectul lor s-a manifestat și în Maramureș. Amintesc celebra Școală de pomicultură de la Bocicoi, unde erau instruiți învățătorii cum să facă livezi. A înființat Muzeul Satului din București, în 1936. La sugestia regelui, un grup de oameni politici au mobilizat mari scriitori pentru a ajuta politica editorială, dar și presa culturală. Știți de ce? Deoarece și acei oameni politici erau scriitori, iar regele era un mare iubitor de cultură. Așa a înființat Editura Fundațiilor Regale, unde au publicat și mulți scriitori tineri. Printre care s-a numărat și poetul Gheorghe Chivu, dascălul meu de desen și caligrafie, dar și de poezie.

Regele patronează ședința Academiei Române, în care Lucian Blaga a fost ales printre nemuritori. A fost numit de cei care au beneficiat de sprijinul regal, al doilea Brâncoveanu al culturii noastre. Sprijină reântoarcerea acasă a tinerilor români instruiți la universități europene, pentru a ridica Țara. Acum avem o țară dominată de filosofia plecării, atunci i s-a imprimat țării mitul reîntoarcerii acasă. Peste ani, se poate repeta, cu folos, fenomenul. Cu o tinerețe zvăpăiată, care se ține minte, Regele Carol al II-lea, rămâne un ctitor de cultură românească. A domnit într-o perioadă extrem de tensionată pentru țară. De la Pactul Ribbentrop-Molotov, la Diktatul de la Viena. Prin care Transilvania a fost cedată Ungariei.

Cartea publică și scrisoarea lui Hitler către Rege, în care se spune că altă soluție nu există. O carte de lux pentru istoria acestei perioade dominate de Rege. Cu bune și cu rele, el a pus istoria României în ramă. Mă grăbesc să închei textul, deoarece începe emisiunea Tu, ce zici?, a lui Cornel Nistorescu, la Informația TV, Satu Mare. Este ora 17 a zilei. Deci, zilnic, de luni până joi, voi fi acasă să-mi mulțumesc spiritul cu această revigorată propunere de presă. Mulțumesc, prietene, Dumitru Păcuraru, pentru această idee luminoasă. Și ție, Cornel Nistorescu! Și nu uitați că, mai nou, un rege domnește cu cinci volume. Cu mulțumiri istoricului Narcis Dorin Ion!