🕮 Lecții de învățat 🕮 Realități și… realități

Am citit recent o reacție a unei asociații de părinți, revoltați pe faptul că se insistă pe impunerea educației sexuale a copiilor și adolescenților, împotriva voinței părinților. Și era adusă în discuție o lege aprobată de Parlament. Asociația este revoltată și pe președinte, considerând că președintele demonizează părinții care insistă că ei trebuie să decidă dacă odraslele lor pot primi „educație sexuală”. „Părinții și creștinii trebuie să se opună domnului Iohannis, zic ei. Nu ne putem permite să pierdem această bătălie. Dacă o pierdem, consecințele vor fi la fel de serioase ca și cele impuse de pierderea referendumului pentru căsătorie din 2018…”

Am făcut această introducere, fiindcă, tot recent, o realitate, deloc liniștitoare, este spusă de Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, care a participat la dezbaterea “România are cele mai multe nașteri din Europa la mame având vârsta sub 15 ani”, organizată de Salvați Copiii. Spunea Andreea Moldovan: „Am primit rezultatul unui studiu condus de colegii de la Institutul Național pentru Dezvoltarea Mamei și Copilului, alături de INSP și Universitatea Carol Davila. Citind toate datele, realizăm cât de mare este problema și cât de multe lucruri avem de făcut. Am găsit faptul că 10% din totalul nașterilor aparțin mamelor adolescente. Numărul lor – 16.000 este mare chiar și pentru anul 2021. Consecințele sunt reprezentate și de un număr foarte mare de avorturi – peste 4000. Vedem și un număr crescut de nașteri premature, dar și o frecvență mare a comorbidităților și a complicațiilor sarcinii, alături de rate mari ale abandonului școlar – pentru că o mamă tânără nu va mai avea disponibilitatea să urmeze cursurile școlare – și o rată mare de abandon al copiilor în maternități…” Realități și… realități și lecții de învățat!