De Ziua Internațională a Sindromului Down, Special Olympics România a făcut o provocare, aceea de a purta șosete desperecheate și a premiat, printr-o donație, un campion, duminică, 21 martie.

De ce șosete desperecheate? La microscop, cromozomii arată ca niște șosete colorate! Iar unii dintre noi au o „șosetă” în plus, așa cum este cazul celor cu Sindrom Down. În paralel cu campania de premiere a unui Campion, Special Olympics România a derulat și o campanie de conștientizare a Sindromului Down în școlile partenere ale programului Școala Generației Unificate. S-au alăturat campaniei 60 de școli de masă și școli speciale din șase județe, ai căror elevi au purtat în zilele de 21 și 22 martie șosete desperecheate, dar și organizații și asociații partenere din toată țara. La Special Olympics România, incluziunea se face în primul rând prin sport.

Despre Sindromul Down

Sindromul Down este termenul folosit pentru un set de simptome cognitive și fizice care pot rezulta din existența unui cromozom în plus la perechea cromozomială 21 (trisomia 21). Sindromul Down este cea mai frecventă cauză cromozomială pentru dizabilitatea ușoară spre moderată. În general, copiii cu Sindrom Down se dezvoltă comportamental mai lent decât alți copii. Cauza apariției trisomiei 21 este necunoscută. Dezvoltarea fizică a copiilor cu Sindrom Down este, adeseori, mai lentă decât în cazul celor fără Sindrom Down. Din cauza musculaturii slab tonifiate, un copil cu Sindrom Down învață mai greu să se întoarcă de pe o parte pe alta, să stea, să se așeze și să meargă. În ciuda acestei lentori, copiii cu Sindrom Down pot participa la activități pe care le fac, în mod obișnuit, copiii fără dizabilități. Primilor le va lua mai mult timp să facă unele lucruri.