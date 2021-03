Fotbal Comuna Recea, performera etapei 20

Performera etapei 20 din Liga 2, penultima din sezonul regulat, este fără îndoială ACS Fotbal Comuna Recea, maramureșenii administrând scorul etapei celor de la CSM Reșița, 6-0.

Deznodământ care a produs demisia tehnicianului Alin Minteuan, care a renunțat la banca tehnică a formației din Valea Domanului, reșițenii fiind fără victorie în anul 2021. De partea cealaltă, formația antrenată de Florin Fabian continuă seria pozitivă a anului în curs, serie care menține gruparea maramureșeană pe poziția 13. În ultima etapă a sezonului regulat Comuna Recea se va deplasa pe Bega, pentru duelul cu Ripensia Timișoara, cu scopul de a contabiliza un nou rezultat pozitiv și de a aborda play-out-ul cu un punctaj cât mai consistent.

Bătălia cea mare va fi, însă, pentru cele șase locuri de play-off, și după etapa 20 în cursă rămânând aceleași 11 echipe. Pentru a evita orice fel de suspiciuni, FRF a modificat ziua și ora de începere a jocurilor, toate partidele urmând să aibă loc duminică, de la ora 15.00. Patru meciuri cheie din ultima etapă vor fi televizate, în fiecare fiind implicate cu șanse la play-off, unele dintre ele având meci direct.

Rezultatele etapei 20: CSM Slatina – Ripensia Timișoara 0-1; ACS Fotbal Comuna Recea – CSM Reșița 6-0; Aerostar Bacău – Concordia Chiajna 0-1; SCM Gloria Buzău – Pandurii Târgu Jiu 1-1; Unirea Slobozia – Metaloglobus București 0-1; Petrolul Ploiești – CS Mioveni 0-1; Rapid București – Dunărea Călărași 4-0; Viitorul Pandurii Târgu Jiu – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-0; Universitatea Craiova 1948 – Farul Constanța 0-0. ASU Politehnica Timișoara și FC Universitatea Cluj-Napoca au stat.



Ultima etapă a sezonului regulat (duminică, 28 martie, ora 15.00): Metaloglobus București – Rapid București (Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport); Pandurii Târgu Jiu – Unirea Slobozia; Concordia Chiajna – ASU Politehnica Timișoara (Digi Sport 4, Telekom Sport și Look Sport); CS Mioveni – Aerostar Bacău; FC Universitatea Cluj-Napoca – Petrolul Ploiești (Digi Sport 2, Telekom Sport și Look Sport); CSM Reșița – Uiniversitatea Craiova 1948; Ripensia Timișoara – ACS Fotbal Comuna Recea; AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – CSM Slatina; Dunărea Călărași – Viitorul Pandurii Târgu Jiu (Digi Sport 3, Telekom Sport și Look Sport); SCM Gloria Buzău și Farul Constanța stau.