Onorariul minim al avocaților

De la 1 ianuarie 2021, a intrat în aplicare Ghidul orientativ al onorariilor minimale pentru persoane fizice și juridice, stabilit de Uniunea Națională a Barourilor din România. Se adaugă taxa pe valoarea adăugată TVA. Onorariile pot fi orare (220-660 lei/oră), forfetare (fixe) și onorarii de succes. Persoanele juridice plătesc onorarii duble față de persoanele fizice.

Onorariul minimal forfetar pentru un proces civil la instanța de fond este de 2.200 lei (n.n.: pînă acum era 1.500 lei), dar nu mai puțin de 660 lei/termen. În apel, 2.640 lei, dar nu mai puțin de 660 lei/termen. Reprezentare într-un proces penal – 2.200 lei pentru fiecare subiect procesual. Participarea avocatului la efectuarea actelor de urmărire penală – 220 lei pe fiecare activitate.

Plîngere împotriva unui proces-verbal de sancționare (amendă) – 1.100 lei. Cerere în materie de carte funciară, 1.540 lei. Acțiune de retragere dintr-o societate comercială cu răspundere limitată, 2.640 lei. Acțiune în contencios administrativ, 2.200 lei. Cerere de divorț, 1.760-2.200 lei (cu sau fără copii). Acțiune de grănițuire, 2.200 lei. Cereri și acțiuni privind legislația fondului funciar: între 660 și 20.000 lei, după valoarea terenului (sub 5.000 … peste 1.000.000 lei), respectiv între 5 și 1% din valoarea terenului. Cereri de strămutare, 440 lei. Etc. Documentul (Hotărîrea nr. 82/2020) primit de la Uniunea Națională a Barourilor are 11 pagini.

• Baroul Maramureș are 221 de avocați definitivi, plus 26 de avocați stagiari. Cei mai mulți sînt din Baia Mare. Func­ționează 5 societăți comerciale, fiecare cu mai mulți avocați. Avem și un avocat „străin”, pentru Republica Moldova. Pe lista avocaților incompatibili apar 70 de nume, printre care și cel al prefectului de Maramureș, Duruș. Pe lista avocaților radiați din Baroul Maramureș (pensionați, retrași) se află 33 de nume (Pîrvu, Iancu, Roșca…).

Șefii Baroului Maramureș sînt Florin Andreicuț și Ioan Blăjan.