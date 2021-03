Exponatele săptămânii la Istorie

Pumnalul de bronz de la Asuaju de Jos

Piesa a fost descoperită întâmplător de către Ion Buta, în anul 1987, în curtea gospodăriei cu nr. 208, cu prilejul construirii unei bucătării de vară, la câţiva metri de sud-est de locuinţa existentă. În încercarea de a afla din ce metal a fost realizat pumnalul, descoperitorul l-a zgâriat în mai multe locuri şi i-a rupt vârful. Pumnalul, fără vârf, a fost recuperat de la Ion Buta de prof. Emil Domuţa care l-a donat apoi muzeului din Baia Mare. ”După caracteristicile piesei aceasta a fost încadrată în categoria pumnalelor cu limbă la mâner, tipul Rozavlea. Piese asemănătoare au fost descoperite în mai multe locuri din Bazinul Superior al Tisei dintre care menţionăm aici doar cele cinci pumnale fragmentare descoperite în depozitele de bronzuri de la Bicaz, jud. Maramureş. Fără să excludem posibilitatea ca pumnal de la Asuaju de Jos să fi fost abandonat sau pierdut credem însă că cel mai probabil acesta poate fi încadrat în categoria depozitelor de o singură piesă”, a precizat dr. Dan Pop, muzeograf.

Pistolul „şarpe de Istanbul”

În Balcani, meşteşugul producerii armelor de foc portative pe bază de cremene s-a dezvoltat sub influenţa turcilor otomani. Armurierii erau veniţi din Orient şi făceau parte din categoria ienicerilor, aceştia fiind şi cei care i-au învăţat pe meşteşugarii balcanici secretele făuririi armelor de foc. ”Pistolul are un mecanism cu arc de armare exterior, cunoscut sub numele de mecanism spaniol sau turcesc, utilizat la marea majoritate a armelor de foc orientale, diferit de mecanismul cu arc de armare interior, aşa-numitul mecanism francez. Şurubul cocoşului este terminat cu un cap sferic găurit pentru strângerea cremenei. Mânerul este curbat în jos, terminându-se cu un bulb. Patul şi ulucul au fost acoperite în întregime cu tablă de alamă având bogate decoraţiuni”, a relatat dr Ioan Botiş, muzeograf. Ambele obiecte sunt păstrate la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie din Baia Mare. „Exponatele săptămânii” se pot vizualiza la sediul muzeului până duminică, 28 martie.