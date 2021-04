Am fost iar la depozitul eco de la Sârbi

Pentru că majoritatea primăriilor maramureșene sunt speriate de cheltuielile pe care le au cu transportarea gunoiului, mai ales de când îl transportăm în alte județe, am fost iar în vizită la Depozitul ecologic de la Sârbii Fărcașei.

În mare, am văzut așa. La intrare, pe asfalt, trei utilaje mari, unul ce adusese ciment praf, un altul care cărase un utilaj greu. Păreau în așteptare. Ne-am întors pe acolo după trei ore… erau nemișcate, puse parcă să sugereze activitate. Am aruncat un ochi și jos în vale, spre depozitul în sine. În paranteză spus, dealul continuă să miște, în ciuda eforturilor de a astupa ici colo. Am văzut trei muncitori, toți cu mâinile în buzunare, vorbind, mai la vale, În locul de depozitare, am văzut două utilaje care făceau un parapet. De asemenea, am mai văzut pământul urcând pe peretele unei hale.

Altfel spus, va mai dura mult și bine. Spre deznădejdea primarilor, care-și văd bugetele consumate pe transportul de gunoi. Există o legendă, un șablon, cum că în Italia doar Mafia se ocupă cu gropi de gunoi, pentru că e o activitate incredibil de bănoasă. Oare ar fi timpul să-i chemăm, să ne învețe ce și cum??