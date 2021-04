Vocea MERITO

Textul argumentativ, clasa a IX-a, prezentare de proiecte. Două ore ne-am delectat cu proiectele realizate de adolescenţi în librăriile oraşului.

Ştiu că pare cel puţin interesant, dacă nu ciudat, să-ţi trimiţi elevii în pandemie prin librării, să facă proiecte la română. Oricum îi trimiteam şi înainte, dar am spus că ar trebui să privim situaţia exact aşa cum este şi să ne descurcăm cu ce putem face: purtăm mască, grupe mai mici de elevi, prezentarea proiectelor în online etc. Printre sarcinile de lucru ale proiectului Profesionalismul librarului au fost realizarea unui text argumentativ (variantă de bacalaureat despre profesionalismul librarului), şi-au ales o librărie din oraş – oraşul în care sunt acum, au prezentat într-o aplicaţie librăria (istoric, interviu, ima­gini, descriere etc.), şi-au imaginat realizarea unei activităţi, 7-10 minute în librărie: lansare de carte, autografe, vizionare de film, concurs de semne de carte, de afişe, interviu cu un scriitor etc. (se realizează afişul de promovare pentru activitate, dată, loc, invitat). Au utilizat o aplicaţie colaborativă şi alte două aplicaţii pentru conţinutul proiectului, iar la final au avut o anexă cu sarcinile individuale împărţite. În cadrul proiectului au utilizat aplicaţiile: Miro, Canva, Padlet, Jambourd, Animoto, Genially etc. Cred că s-au amuzat un pic, au înţeles ce presupune această meserie, şi nu doar, iar librarilor le-a fost dor de ei pentru că nu e prima dată când le dau de ”lucru”. (prof. Tatiana Cauni, Liceul Teoretic ”Emil Racoviţă” Baia Mare – laureat MERITO)