Egalul ar fi convenabil

Ripensia Timişoara – ACS Fotbal Comuna Recea

După numai două săptămâni, ACS Fotbal Comuna Recea se reîntoarce în Banat, pentru revanşa cu Ripensia Timişoara, nesoluţionată de niciuna dintre combatante, 0-0, ce a contat pentru ultima etapă a sezonului regulat. Acum, disputa va fi mult mai interesată, cu presiune şi tensiune de ambele părţi, miza fiind ocuparea poziţiei a patra în play-out-ul Grupei A, echipa de pe locul 5 urmând să fie trimisă la o confruntare de baraj, tur – retur. Maramureşenii sunt instalaţi în acest moment pe acea poziţie (26 puncte), însă pot fi detronaţi în cazul unui succes al Ripensiei (23 puncte). Dacă în întâlnirea precedentă nu am avut parte de goluri, acum suntem singuri că partida nu va fi soluţionată cu acelaşi scor, mai ales că Ripi îşi joacă ultima carte pentru acest loc. Lui ACS Fotbal Comuna Recea i-ar surâde şi un egal, care ar păstra distanţa de trei lungimi faţă de principala contracandidată, după care formaţia antrenată de Florin Fabian ar fi obligată să-şi adjudece meciurile de acasă pentru a continua în Liga 2 şi stagiunea viitoare. Dar după cum gruparea maramureşeană s-a prezentat în acest an, este clar că va aborda jocul la victorie, trei puncte urmând să simplifice şi mai mult datele problemei.

Derby-ul pentru locul 4 se va disputa sâmbătă dimineaţa, de la ora 11.00, pe stadionul Electrica.

Program Play-Out • Sâmbătă, 10 aprilie, ora 11.00 • Grupa A: Metaloglobus Bucureşti – Farul Constanţa; Ripensia Timişoara – ACS Fotbal Comuna Recea; Pandurii Târgu Jiu – CSM Slatina. FC Universitatea Cluj-Napoca stă. • Grupa B: Aerostar Bacău – CSM Reşiţa; Unirea Slobozia – Viitorul Pandurii Târgu Jiu; Petrolul Ploieşti – Concordia Chiajna. SCM Gloria Buzău stă.

Program Play-Off • Sâmbătă, 10 aprilie: CS Mioveni – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (ora 11.30, Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); Universitatea Craiova – ASU Politehnica Timişoara (ora 14.00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport) • Duminică, 11 aprilie: FC Rapid Bucureşti – Dunărea Călăraşi (ora 19.00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).