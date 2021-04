Ce informații va conține CIP-ul cărții electronice de identitate?

Cartea electronică de identitate va conține în format electronic datele din formatul tipărit, cu excepția semnăturii olografe a titularului, prenumele părinților titularului, un certificat pentru semnătură electronică și, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică, precum și datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială și, după caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete – au precizat oficiali ai Direcției privind Evidența Populației din MAI.

Noua carte de identitate va fi disponibilă din 2 august.

Datele cu caracter personal înscrise în format tipărit pe cartea electronică de identitate sunt:

a) numele și prenumele titularului

b) sexul

c) cetățenia

d) data și locul nașterii

e) semnătura olografă

f) imaginea facială

g) C.N.P.

h) adresa de domiciliu.

În format electronic se înscriu:

a) datele din formatul tipărit, cu excepția semnăturii olografe a titularului

b) prenumele părinților titularului

c) un certificat pentru semnătură electronică și, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică, astfel cum acestea sunt definite în legislația din domeniu

d) datele biometrice, constând în imaginea facială și, după caz, ima­ginile impresiunilor papilare a două degete.

Cărțile electronice de identitate vor fi realizate de Imprimeria Națională.

În cazul în care unii dintre români nu doresc cărți electronice de identitate se poate opta pentru eliberarea:

a) unei cărți electronice de identitate în una dintre următoarele variante:

– cu toate datele prevăzute în formatul electronic

– cu toate datele prevăzute în formatul electronic, cu excepția imaginii impresiunilor papilare

b) unei cărți de identitate simple.

Avantajele cărții electronice de identitate:

Titularul unui document electronic se va putea autentifica on-line, pentru a beneficia de diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare, educație etc.), ceea ce va conduce la simplificarea interacțiunii cu autoritățile publice, prin creșterea calității și accesibilității serviciilor publice.

De asemenea, cartea electronică de identitate constituie document de călătorie. În sensul prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1157, cărțile electronice de identitate sunt obligatorii numai pentru exercitarea liberei circulații în Statele membre ale UE (documente de călătorie), și nu pentru toți cetățenii români.

În acest sens, Regulamentul acceptă folosirea alternativă a pașaportului în scopul călătoriei în spațiul Uniunii Europene pentru persoanele care doresc eliberarea unei cărți de identitate simple, adică se creează premisele ca documentul vizat de actul normativ european să fie eliberat numai cetățenilor români interesați de această opțiune.

Cartea electronică de identitate înlocuiește cardul național de asigurări sociale de sănătate

Acest aspect conduce la realizarea unor economii determinate de faptul că „funcționalitatea” de card de sănătate va fi asigurată de certificatul digital emis de MAI, înscris într-un cip și, pe cale de consecință, cetățeanul va deți­ne un singur document în locul cardului de sănătate și actul de identitate actual.