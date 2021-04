Cristina Miculaiciuc, președinte AEM: „Îmi doresc ca elevii să mergă cu bucurie la școală”

Cristina Miculaiciuc (17 ani, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Baia Mare) a preluat de curând șefia Asociației Elevilor din Maramureș (AEM). În prezent, asociația e implicată într-o serie de campanii de informare în tot județul și se concentrează pe înființarea de filiale urmând să demareze noi proiecte concentrate pe consiliere vocațională și profesională.

Reporter: Ce te-a determinat să candidezi pentru această funcție și care sunt obiectivele tale?

Cristina MICULAICIUC: Încă din școala generală am observat nereguli prezente în sistemul educațional, mai mult decât atât, am sesizat foarte multe abuzuri din partea unor cadre didactice. De atunci iau atitudine și încerc să combat obstacolele pentru că ceea ce îmi doresc este ca elevii să mergă cu bucurie la școală, fără frică, fără silă. M-am săturat să văd elevi care merg la școală doar pentru că trebuie și simt că, dacă nu mă implic eu, nu are rost să le cer altora să se implice.

R.: Ce proiecte are AEM în derulare? Dar în plan?

C.M.: Proiectul de care ne ocupăm, în prezent, implică o serie de campanii de informare în tot Maramureșul și înființarea unor filiale ale asociației în județ pentru a avea acces mai ușor la ceea ce se întâmplă în școlile din afara municipiului Baia Mare. Urmează să continuăm o parte din proiectele începute de foști lideri AEM. Avem în plan multe proiecte care se axează pe bunăstarea elevilor, dar care să reușească să-i și îndrume pe aceștia înspre o carieră de viitor.

R.: Cu ce probleme se confruntă elevii din Maramureș în această perioadă? Ce sesizări primește AEM?

C.M.: Pandemia a avut un impact asupra fiecărui om, în mod special asupra elevilor, este un salt foarte mare de la a sta zilnic cu 30 de persoane într-o cameră, la a ajunge să stai izolat, fără să poți să-ți vezi colegii, prietenii și profesorii. Școala online a fost, într-adevăr, singura soluție, dar fiind un subiect atât de nou, ne-a fost greu să ne adaptăm tuturor, lucru care nu e de condamnat însă, cele mai multe sesizări vin din această parte. Foarte mulți elevi ne comunică probleme și abuzuri petrecute în acest format.

R.: Spune-ne câteva cuvinte despre tine.

C.M.: Am 17 ani și sunt în clasa a XI-a la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Baia Mare. Primul meu contact cu lumea voluntariatului a fost în Asociația DEIS, unde am învățat multe despre munca în echipă și chiar despre mine. Tot de la ei am învățat că schimbarea pornește întotdeauna de la mine, că eu trebuie să fac primul pas, și nu să aștept să facă cineva lucrurile în locul meu. Cât despre planurile mele de viitor, pot spune că am de făcut o alegere destul de grea. În paralel cu activitățile mele de voluntariat, particip la cursuri de teatru, care a devenit deja, de câțiva ani, marea mea pasiune, deci trebuie să mă gândesc foarte bine dacă voi alege arta sau voi merge mai departe pe partea de a apăra corectitudinea și voi alege dreptul.