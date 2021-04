Elevi de la „Șincai”, mențiune la un concurs internațional

Elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, coordonați de prof. Ioana Horga, au obținut mențiune la Concursul internațional de poezie și teatru „Castello di Duino”, aflat sub patronajul UNESCO. La ediția din acest an, au fost jurizate aproape 2.000 de poezii din peste 50 de țări. Elevii șincaiști au participat la la secțiunea Proiecte școlare, unde au fost înscrise 60 de școli din toată lumea. Echipa a fost formată din următorii elevi: Fazakas Alessia (XII G), But Andrei (XII B), Schuller Rareș (XI A), Pop Andrei (IX B), Axenta Doris (IX G), Czegenyi Helga (IX G), Hegheduș Tudor (IX G), Sarca Matei (IX G).