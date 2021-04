Duminică, 11 aprilie 2014, a patra din Postul Mare, Duminica Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Bârsana, stareţă maica Stavroforă Filofteia Oltean, cu care ocazie a fost oficiată şi slujba de prohodire Părintelui Gheorghe Urda, cel care a reînviat, în 1993, Mănăstirea Bârsana după peste două secole de la dărâmarea ei de către autorităţile austriece.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi stareţul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, Arhim. Dr. Paisie Cinar, duhovnicul Mănăstirii Bârsana, Pr. Gheorghe Ulici, secretarul Protopopiatului Sighet, Pr. Marcel Oprişan, parohul credincioşilor din satul Bârsana, Pr. Teodor Bârsan, misionar, Pr. Gheorghe Sfara, ginerele Părintelui Gheorghe Urda, trecut la Domnul, a cărui sicriu a fost adus şi aşezat sâmbătă seara în Paraclisul bisericii din Bârsana, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Baia Mare, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Dumitru Botiş, inspector eparhial social-filantropic, Arhid. Gherasim Nap, Diac. Lucian Burnar, secretar eparhial, Diac. Calinic Nistor, de la Mănăstirea Rohia.

La ectenia din Sfânta Liturghie pentru cei decedaţi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat rugăciunile lângă sicriul cu trupul Părintelui Gheorghe Urda depus în Paraclisul de la demisolul bisericii Mănăstirii, în prezenţa familiei.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Bizantin „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, care a dat răspunsurile la prohodirea Părintelui Gheorghe Urda, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la Chinonic şi după încheierea Sfintei Liturghii a cântat cunoscuta interpretă Maria Mihali din Baia Mare.

Între credincioşi, sosiţi pentru Sfânta Liturghie şi pentru a se ruga pentru sufletul Părintelui Gheorghe Urda în număr de mai multe mii, s-a aflat primarul Ştefanca Teodor, care i-a întâmpinat pe cei doi ierarhi la sosirea lor, sâmbătă, la biserica din Bârsana, şi duminică dimineaţa la ieşirea pentru Sfânta Liturghie la Altarul de Vară al Mănăstirii „Soborul Sfinţilor 12 Apostoli”, Bârsana, Arhitectul Dorel Cordoş din Sighetu Marmaţiei, care a conceput întregul complex mănăstiresc de la Bârsana, unic în lume, nu numai în Europa, o citadelă a credinţei ortodoxe, o mănăstire mult căutată de persoane de pe mapamond. Între credincioşi prezenţi s-au aflat şi alţi oameni cu funcţii politice şi din administraţie.

Trebuie să amintim că slujba Prohodului Părintelui Urda o fost oficiată la ora 14,00, pentru ca preoţii din Protopopiatul Sighet să poată veni, după săvârşirea Sfintei Liturghii în parohiile lor, şi la slujba de înmormântare a Părintelui Gheorghe Urda, care le-a fost, o perioadă de doi ani, protopop interimar.

A fost o zi de primăvară cu cer senin şi soare, cu căldură aproape de 20 grade C, fără pic de vânt, dar cu o dimineaţă răcoroasă ce prevestea o zi luminoasă.

Cuvântul de învăţătură

Un amplu şi curpinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfimţitul Părinte Timotei Sătmăreanul Sfântul Cuvios Ioan Scărarul şi despre Scara dumnezeiescului urcuş, despre Evanghelia duminicii, a vindecării fiului lunatic, precum.

„Duminica de azi poartă numele Sfântului Ioan Scărarul, pentru că acest om plăcut lui Dumnezeu, Sfânt, este un dascăl al pocăinţei. Este un părinte care, prin vieţuirea lui duhovnicească, cum se spune în sinaxarul vieţii lui, că la vârsta de 16 ani a fost chemat de Dumnezeu ca să-I slujească Lui în mănăstire, la poalele Muntelui Sinai, acolo unde Dumnezeu I-a dat proorocului Moise cele 10 porunci, cele două Table ale Legii, în care erau scrise, de însuşi degetului lui Dumnezeu, cele 10 porunci, care erau dăruite poporului evreu şi, prin Moise, întregii umanităţi. Acolo a petrecut în sfinţenia vieţii, după ce 40 de ani s-a retras în adâncul pustiei. La rugămintea duhovnicului său, a alcătuit o lucrare, o carte, în 30 de capitole, în care descrie frumuseţea duhovnicească a creştinului, în general, şi în mod special pentru vieţuirea monahală.”

În continuare, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul s-a referit la post:

„Postul nu trebuie să ne pară greu. Este o bucurie, este o bucurie a sufletului, este o bucurie a fiinţei noastre. Numai prin post şi rugăciune putem să dobândim harul lui Dumnezeu, pacea şi liniştea. Un om care are rugăciune multă, care ţine post, este un om al păcii, al liniştii, al dragostei. Se vede pe chipul lui. Omul care are pe Duhul Sfânt, care are rugăciune multă se vede prin felul lui de a vieţui, prin felul cum se comportă cu ceilalţi. Este plin de omenie, este plin de smerenie, de bunătate, de dragoste şi în preajma lui te simţi liniştit, împăcat. Acesta îl are pe Duhul Sfânt, iar Duhul Sfât nu vine decât dacă este invitat. Hristos nu vine în sufletul nimănui dacă nu este invitat.”

Câteva referiri a făcut Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul la Mănăstirea Bârsana:

„Aici, în acest spaţiu ales şi binecuvântat de Dumnezeu, plin de istorie, şi-a avut reşedinţa ultimul episcop ortodox al Episcopiei Maramureşului, Gavriil de Bârsana, care, aşa cum consemnează paginile istoriei noastre bisericeşti, pe la anul 1739, este consemnat că aici îşi avea reşedinţa şi de aici, din acest loc, slujea pe Dumnmezeu şi se ruga împreună cu poporul în toate localităţile Maramureşului. De aceea, aici este o pată plină de lumină, care are menirea să ne caute şi pe noi, oferindu-ne, prin rugăciunile care se fac aici, fiecăruia dintre noi, linişte şi pace sufletească.”

