Elevii de la CNDV “învaţă” un robot să joace baschet

Tech-X, echipa de robotică a Colegiului Naţional ”Dragoş Vodă” (CNDV) Sighetu Marmaţiei, se pregăteşte intens pentru competiţia ”Naţie Prin Educaţie – BRD First Tech Challenge România”, etapa regională urmând să aibă loc, în format Remote, în luna mai. Proiectul elevilor de la CNDV, al căror mentor este prof. Cornelia Hotea, este unul original şi pretenţios, o provocare ce angrenează de la cunoştinţe temeinice de programare, robotică până la cele de printare 3D ori chiar marketing.

Reporter: În ce constă pregătirea echipei pentru concursul ”Naţie Prin Educaţie – BRD First Tech Challenge România”?

Prof. Cornelia HO­TEA: Prin prisma unor sponsori generoşi, cărora le mulţumim foarte mult că ne sunt alături şi ne înţeleg pasiunea, echipa a reuşit achiziţionarea unor componente/ piese importante pentru construirea robotului în vederea participării, şi în acest an, la competiţia ”Naţie Prin Educaţie – BRD First Tech Challenge România”. Am reuşit să achiziţionăm, din Grecia, şi să facem integral terenul de sport unde robotul urmează să-şi desfăşoare acţiunile. Mai mult, am reuşit să facem şi turnul necesar, iniţial am făcut un turn din carton, deci improvizat, dar nu a fost acceptat. Toate piesele necesare pentru competiţie sunt omologate şi nu pot fi achiziţionate decât de pe anumite site-uri autorizate şi acceptate de organizatori. Am găsit şi aparatura profesională pentru filmările necesare şi transmiterea live, ceea ce ne dă multă încredere în reuşită.

Doi membri participă, în fiecare marţi seara, la cursuri online pentru a se informa despre ce trebuie să facem pentru acest proiect.

R.: Faceţi-ne, vă rog, o prezentare a proiectului propus de echipă.

Prof. C.H.: Anul acesta, fiind tot în pandemie, cu restricţii şi fără deplasarea fizică la concurs, vom face transmisii live ale jocurilor. Ne-am propus să construim terenul de joc, să construim robotul, să-l programăm, să facă faţă tuturor cerinţelor impuse de tema din acest an. Am actualizat ţinutele membrilor echipei, avem driver-coach-refree, avem pagină de Facebook şi de Instagram, avem site oficial dedicat clubului de robotică, materiale publicitare (roll-ul, steaguri, stickere, hanorace şi tricouri personalizate). Mai avem în lucru caietul tehnic în care trebuie să apară tot ceea ce am făcut pe parcursul pregătirii participării la competiţia din acest an.

R.: Când va avea loc concursul şi în ce va consta acesta?

prof. C.H.: Concursul va avea loc în perioada 10-20 mai, în format Remote, ceea ce presupune dotarea cu tehnica necesară transmisiilor live. Clubul de robotică Tech-X al Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” s-a înscris şi în Sezonul 5 cu speranţa că va atinge din nou performanţa anului trecut. În Sezonul 5, participă 167 echipe dintre care doar şase echipe de la fiecare regională (doar trei regionale sunt) se califică la faza naţională. Robotul trebuie să imite jocul de baschet (am zis eu), ceva asemănător. Sunt sarcini grele, greu de proiectat, de construit robotul, greu de programat, greu de executat în timp limitat al tuturor sarcinilor. Încercăm să facem faţă provocării. Ne străduim să facem faţă tuturor cerinţelor şi să ne prezentăm onorabil. Participarea înseamnă mult pentru noi, este o performanţă deja construcţia şi programarea robotului care să răspundă cerinţelor impuse. Urmează, în aprilie, participarea la demonstrative şi provocarea transmiterilor live, apoi, în luna mai – Regionala de la Cluj.

R.: Din cine e formată echipa?

Prof. C.H.: Echipa din acest sezon este formată din elevii: Rodilă Rareş Andrei (lider/ construcţie, X B), Sabadâş Cosmin (programare, XI B), Fonta Alin (construcţie, XI D), Giurgi Bogdan Vasile (programare, X B), Paşca Larisa Sorina (marketing, X B), Colopelnic Daria Nicola (marketing, X B), Dunca Ioana Florentina (marketing, XII G), Furtos Patricia (printare 3D, IX B), Mircea Bogdan Florin (construcţie, X B), Pontoş Silviu Andrei (construcţie/ 3D, X B), Mihai Claudiu Cosmin (construcţie, XII C), Grigor Mihai (construcţie/ 3D, IX B), Ilieş Luca (construcţie/ 3D, IX B), Ulici Alin (voluntar, VI), sub îndrumarea absolventului alumni Darius Giurgi şi al meu, în calitate de mentor.

R.: De când are CNDV o echipă de robotică? Care e povestea acesteia?

Prof. C.H.: Echipa Tech-X a CNDV s-a format în octombrie 2019, la iniţiativa elevului Darius Giurgi (iniţiatorul şi fondatorul echipei de robotică Tech-X CNDV), pe atunci elev în clasa a XII-a la profilul matematică-informatică.

Darius îşi dorea chiar de la lansarea competiţiei să participe, iar în septembrie 2019, i-am devenit profesor de informatică şi a insistat să ne formăm o echipă cu care să ne înscriem. Era o decizie greu de luat pentru că, în liceu, nu se studiază decât programare şi TIC, iar pentru robotică, printare 3D, programare robot şi mai ales publicitate/ marketing trebuiau alocate noi cunoştinţe, bani, timp, energie şi multe altele. Am decis să mă alătur ca mentor şi am spus da, având sprijinul necondiţionat al domnului director Vasile Mih care, din păcate, ne-a părăsit în toamna anului trecut. Echipa s-a înscris în competiţie în octombrie 2019, pentru participarea în Sezonul 4 şi, spre bucuria noastră, în urma depunerii candidaturii (logo-motto-videoclip de prezentare), am fost selectaţi pentru participare. Acest proiect se desfăşoară pe o perioadă de 10 ani, acum suntem în anul 5, iar fiecare echipă este obligată să participe la minimum 3 competiţii. Prin înscrierea noastră, ne-am dat acordul participării la minimum 3 ediţii, astfel am primit ca sponsorizare, din partea organizatorilor, a unor materiale şi piese omologate, necesare construirii robotului. Suma a fost de aproximativ 5.000 euro, iar noi ne angajăm la respectarea criteriilor, cerinţelor, precum şi să ne organizăm ca o afacere locală. Am primit trusă de scule performantă, o parte din piese, jumătate de teren necesar desfăşurării jocului, dar şi o imprimantă 3D necesară printării unor piese. Echipa urma să se doteze cu restul pieselor necesare: cu telefon, două joystick-uri, materiale publicitare, echipamente de protecţie, echipamente de joc personalizate, precum şi publicitate media. La început, a fost greu, foarte greu în a găsi sponsori, acest domeniu pătrunde greu în zona noastră şi este şi greu acceptat. Dar am reuşit şi deja, în luna februarie 2020, aveam tot ce trebuia pentru participarea la primele demo-uri. Pentru a putea participa la Regională suntem obligaţi să cunoaştem regulile competiţiei şi să avem participarea la cel puţin două demonstrative. Astfel, echipa de robotică Tech-X a CNDV a participat pentru prima dată la competiţia ”Naţie Prin Educaţie – BRD First Tech Challenge România”, aflată la ediţia a IV-a, anul trecut, în Sezonul 4. Trebuie să menţionez că este o competiţie internaţională, de mare amploare, cu reguli deosebite şi stricte, care are faza internaţională la Detroit, Statele Unite ale Americii.