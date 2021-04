Vești de bucurat sufletul

Ne îmbolnăvesc știrile alarmante, de la politică până la ascunderea soarelui. Avertismente care ne seceră dramul de optimism necesar pentru o respirație normală. Pregătiți-vă pentru vremuri cumplite!, strigă cu disperare inconștienții care nu știu că pe lumea asta trăiesc oameni cu sentimente. Se spune că Germania se va retrage din Uniunea Europeană. Sunt emisari ai Apocalipsei care prevăd alt val al pandemiei. Lumea politică românească dă dovadă de o uneltire macabră greu de suportat. Se numără morții în deșertul de cenușă. În ciuda isteriei politice create de pandemie și a negativismului programat pe posturile de televiziune, veștile bune se încăpățânează să existe. Cei care ar trebui să le înflorească în lume se prefac că nu le văd.

Am cutreierat, în ultimul timp, presa online și pe hârtie, și greu am adunat știri de bucurat sufletul. Repet: binele din lumea asta este umbrit de rău. Binele trebuie descoperit și asumat. De la vorba bună, la fapta bună. Multe vești ne vin din străinătate, unde este recunoscută performanța unor români care ne fac cinste. Așa este medicul de origine română Sergiu Pașca, de pe la noi, profesor asociat la Departamentul de Psihiatrie și Științe Comportamentale de la Universitatea Stanford din Statele Unite. El a fost desemnat „cercetătorul anului 2021” de către Societatea Internațională de Cercetare în domeniu. Doctorul a dezvoltat unele dintre primele modele de boală prin derivarea neuronilor din celulele pielii. Sergiu Pașca a studiat Medicina în România, înainte de a se muta în Statele Unite.

Apoi am aflat că România este în topul european al plăților cu cardul. Peste un milion de bilete au fost cumpărate de călătorii clujeni, în martie 2021, prin sistemele electronice cu cardul. Compania de Transport Public Cluj-Napoca a intrat între primele zece companii din acest sector din Europa, potrivit unor date publicate de compania internațională VISA. O pădure din județul Covasna a devenit prima pădure inteligentă din România, după ce a fost dotată cu un sistem de monitorizare și semnalizare a sunetelor specifice exploatărilor forestiere, lucru care ajută la combaterea tăierilor ilegale. Acești gardieni digitali au fost finanțați de o companie de telefonie mobilă. Datele captate sunt trimise prin Internet către o platformă dotată cu inteligență artificială. Orice activitate suspectă este transmisă către o aplicație instalată pe telefoanele pădurarilor. Crești pădure și te-ndeasă!

Universitatea București a ocupat primul loc la un mare concurs de drept din Hong Kong, cel mai prestigios concurs studențesc din lume. Dar și o știre promovată de ziarul nostru. O echipă de robotică de la Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Sighetul Marmației „învață” un robot să joace baschet. Cu alte cuvinte, elevii, îndrumați de profesoara Cornelia Hotea, au drumul deschis pentru a ocupa un podium național. Sunt prinși într-o horă internațională, cu spectacol final la Detroit, în Statele Unite ale Americii. Îmi aduc aminte că, în aeroportul din Munchen, am întâlnit o echipă de robotică de la un Colegiu din Sibiu, care se îndrepta spre Detroit. Deci, se poate, dragi sigheteni! O știre din „Formula AS” spune că statul român a cumpărat manuscrisele lui Mircea Eliade, scoase la licitație într-un mediu privat. În loturile cumpărate se regăsesc două piese de patrimoniu, considerate tezaur național. Este vorba despre manuscrisele „Amintiri din retragere” și „Misterele și inițierea orientală.” Printre piese se mai află și o copie legalizată a diplomei de Bacalaureat a lui Emil Cioran și carnetul de membru al Societății Scriitorilor Români, aparținând lui Mircea Eliade. Numele instituției care a cumpărat documentele este Academia Română.

O știre curajoasă, între atâtea vești agonice, se referă la economia românească. Fondul Monetar Internațional prognozează o creștere economică importantă de 6% pentru România, în anul 2021, a doua ca mărime în Europa. Ea depășește estimările Comisiei Europene. Nu mă întrebați să vă explic misterul economiei românești, atât de răsucită pe fuse politice. Știu că singurul stat din Uniunea Europeană, cu o prognoză de creștere mai optimistă decât România, este Spania. Le-am cules, le-am dat crezare, le-am scris pentru a ne bucura sufletul. Credința și vorba bună ne pot ajuta să vedem licărul de lumină necesar sufletului. Mai căutați știri bune, veți găsi!