Studenţii de la ”Nord” pot nominaliza cei mai E-Tari Profi

Studenţii Centrului Universitar Nord din Baia Mare mai au la dispoziţie câteva zile în care pot nominaliza cei mai E-Tari Profi în cadrul Galei Profesorului Bologna din acest an, eveniment organizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) şi aflat la cea de-a XIII-a ediţie.

Ce este un Prof E-Tare? Este cel care a reuşit în întregul context pandemic să utilizeze tehnologia pentru a asigura un învăţământ interactiv şi cu adevărat centrat pe student, să folosească platforme diferenţiate în funcţie de modul de lucru şi să organizeze în condiţii optime şi obiective modalitatea de desfăşurare a evaluării. ”Anul 2021 este marcat de indicele schimbării şi al adaptării sub toate circumstanţele. Învăţământul universitar românesc a fost pus în faţa unei mari provocări, pe care o poate depăşi doar cu un efort comun al tuturor celor implicaţi. În acelaşi timp, studenţii şi-au reconfigurat aşteptările faţă de cadrele didactice. Profesorul a devenit studentul unei lumi noi, digitale”, punctează reprezentanţii ANOSR. Sub aceste premise, anul acesta, ANOSR încearcă să găsească Profii Tari care şi-au menţinut optimismul şi entuziasmul de a preda şi în mediul online, pentru a-i premia în cadrul celei de-a XIII-a ediţii a Galei Profesorului Bologna. Orice cadru didactic care va aduna cel puţin trei nominalizări din partea studenţilor va avea şansa, în urma evaluărilor, să primească distincţia de „Prof E-Tare”, oferită cadrelor didactice de către studenţi în semn de recunoştinţă şi gratitudine pentru întregul efort depus în perioada de predare şi învăţare online.

Nominalizarea se face completând acest formular: https://forms.gle/Xt1B5YWTzvzAnvbE7,

până duminică, 25 aprilie.