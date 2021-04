Angela Buciu predă ștafeta elevilor săi

Cunoscuta interpretă de muzică populară, Angela Buciu, se ocupă intens cu pregătirea elevilor săi. Artista maramureșeană afirmă că și-a propus să predea ștafeta celor pe care îi pregătește pentru a-și face intrarea pe scenă. Se mândrește cu elevii săi despre care mărturisește că sunt talentați, serioși și entuziasmați pentru a duce tradiția mai departe.

În această săptămână, Angela Buciu s-a deplasat la București pentru a o susține pe eleva sa, Andreea Cozneac, la filmările pentru emisiunea „O vedetă populară”. Andreea are 16 ani, studiază clarinetul la Liceul de Artă din Baia Mare și va reprezenta Maramureșul în noua ediție a celebrei emisiuni, difuzată la televiziunea publică. De asemenea, Angela Buciu a decis să îl prezinte publicului și pe Daniel Breban, un alt elev talentat al său. Alături de acesta, va putea fi urmărită, în ziua de Paști, în emisiunea Drag de România mea, realizată de Fuego. Între timp, artista se pregătește și pentru filmările la o emisiune complexă, de vreo două ore, în care își va prezenta cei mai virtuoși învățăcei. „Eu pregătesc acum o emisiune mai complexă pentru TVR2, de vreo 2 ore, e un fel de istoric al activității mele profesionale. Acolo voi duce o bună parte din cei cu care lucrez. Ei vor interpreta cântece din repertoriul meu. Vreau să predau ștafeta. Din tot ce am dobândit vreau să dau mai departe copiilor. Am niște copii minunați, cu rezultate extraordinare. Undeva în octombrie va fi emisiunea mea. Dar filmările le vom realiza din timp”, a adăugat Angela Buciu.