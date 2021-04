Arta populară și obiceiurile pascale

În lipsa posibilității organizării unui Târg al meșterilor populari, Centrul Culturii Județene pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș (CJPCT) a luat inițiativa de a prezenta în spațiul virtual câteva dintre produsele dedicate sărbătorilor pascale, realizate cu migală de meșterii populari din Maramureș. Pentru cei care doresc să cumpere obiecte de artă populară, este pus la dispoziție și numărul de telefon al meșterilor. Toate detaliile de contact le regăsiți pe pagina virtuală a Centrului Culturii Tradiționale.

𝐒̦𝐭𝐞𝐫𝐠𝐮𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐬̦𝐚𝐫𝐜ă

De Paști, femeile se străduiesc să aibă cea mai frumoasă coșarcă și cele mai ademenitoare bucate. Coșarca e musai să fie aranjată cu o ștergură mândră care se coase în Postu Mare. În Berința, Țara Chioarului, se folosește denumirea de „sarvete pentru coșarcă”. Livia Șovre, meșter popular, face sarvete din pânză cu ciur, cu pene, cu mărgele și dantelă lucrată manual. „În tot anul trebuia să ai sarvetă nouă. Mama lucra pe ascuns ca să nu-i fure cineva modelul, sarveta ei să fie unică. De la 10 ani am învățat să fac. Și pentru copii facem câte-o sarvetă, că duc și ei câte-o coșercuță la Înviere. Așa mi-i de drag când merg de Paști la biserică și mă uit la coșercile cu sarvete cât îs de frumoase…” , i-a dezvăluit Livia Șovre, Mariei Poduț.

𝐓𝐫𝐚𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐏𝐚𝐬̦𝐭𝐢

În unele zone din Maramureș, mâncărurile care se duc pentru sfințit la biserică se pun și în traiste, nu doar în coșerci. Maria Poienar din Botiza face traiste pentru Paști dar și trăistuțe. Pănura pentru traiste se țese în tʾiară, având o lungime de 10-15-20 de m lungime și este din lână sau din melană cu urzâtură de bumbac sau urzâtură din fibre. Baierele (curelele) pentru trăistuțe sunt fie țesute, fie înnodate sau împletite, a dezvăluit Maria Poienar.

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐮𝐦𝐞 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝐬̦𝐭𝐞𝐫𝐠𝐮𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐬̦𝐚𝐫𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐬̦𝐭𝐢

Mihaela Tibil, meșter popular din Berchezoaia, confecționează costume tradiționale specifice Țării Chioarului. „De mică mi-am dorit să cos, dar am început să mă dedic acestei meserii în urmă cu 10 ani. Mi-am îndeplinit visul când am reușit să îmi cumpăr prima mașină de cusut. Am început să croiesc singură haine pentru copii și pentru păpuși. Când mergeam cu animalele pe câmp, îmi luam lucru de mână și coseam fețe de masă sau ciur.Aveam paturi cu paie și cu strujac, trebuia să avem patu și masa aranjate cu lucru de mână. Dumnezeu mi l-a scos în cale pe domnul director Mariș Ștefan și datorită dumnealui am devenit meșter popular ”, a spus Mihaela Tibil. Meșterul a adăugat că, pentru sărbătorile pascale, creează șterguri cu ciur pentru coșarca de Paști.