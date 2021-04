Dosare penale pentru infracțiuni rutiere

• Vineri, 23 aprilie, la ora 21.25, polițiștii băimăreni au oprit pentru control un autoturism, la volanul căruia au identificat un bărbat, de 37 ani, din municipiu.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i-au fost recoltate două mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

• Tot sâmbătă seara, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați că pe străzile George Coșbuc și Montana, un bărbat conduce un autoturism care nu are montate plăcuțe de înmatriculare.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că bărbatul, de 43 ani, a condus autoturismul de la domiciliul său, până în orașul Baia Sprie, având montate plăcuțe de înmatriculare atribuite unui alt autoturism. În fapt, autoturismul condus de bărbat este radiat.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat.

• Un alt tânăr, de 22 ani, a fost identificat duminică, 25 aprilie, de polițiștii din Seini, la intersecția străzii Zugău cu strada Viilor, în timp ce conducea o autoutilitară.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul, fără a avea dreptul de a conduce.