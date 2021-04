„Minutul de pedagogie” se bucură de impact și validare universitară

Miercuri, 28 aprilie, cu începere de la ora 17, pe platforma online Meet, prof. psih. dr. Antoaneta Bolchiș va organiza un webinar pentru cadrele didactice avându-o ca invitată pe prof. dr. Nicoleta Meseșan, cadru didactic asociat al Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. Și-au anunțat participarea peste 100 de cadre didactice din țară.

Reporter: Evenimentul se află sub cupola „Minutului de pedagogie”. Ce presupune acest demers pedagogic?

prof. psih. dr. Antoaneta BOLCHIȘ: Demersul pedagogic național ,,Minutul de pedagogie”, structurat pe patru Secțiuni: pentru cadrele didactice – ,,Minutul de pedagogie al dascălului”, pentru părinți – ,,Pedagogia părinților într-un minut”, pentru elevi – ,, Pedagogia elevilor într-un minut” și pentru studenți și masteranzi ,,Pedagogia studenților într-un minut”, abordează o educație cu sens, lipsită de acte de figurație didactică, de artificiu de metode și strategii, de imitația prestărilor educaționale, respectându-se principiile și rigorile pedagogice, astfel încât satisfacerea nevoilor educaționale, emoționale, sociale, de sănătate mintală, de supraveghere adecvată a educabililor să devină predictorul miezului în EDUCAȚIE. Fiecare secțiune conține postări psihopedagogice însoțite iconic de produsele elevilor și dascălilor din județ și din țară, care și-au manifestat dorința de a participa activ la ,,Minutul de pedagogie”. De asemenea, pentru fiecare secțiune, etapizat, se vor organiza webinarii, în funcție de solicitările și subiectele dorite pentru dezbatere și clarificare, de către iubitorii acestui demers. Menționez că, pentru webinariile adresate cadrelor didactice, invitații vor fi specialiști în Științe ale Educației, evident cu doctorat în acest domeniu educațional. Webinarul ,,Laboratorul virtual de pedagogie” este primul realizat pentru secțiunea ,,Minutul de pedagogie al dascălului” și o are invitată pe doamna profesor Nicoleta Meseșan, cadru didactic asociat UBB, Cluj. S-au înscris 100 de cadre didactice din țară: Buzău, Timișoara, Deva, Bistrița-Năsăud, București, Cluj, Gherla, Maramureș.

Deși acest demers are aproximativ două luni, se bucură de impact și validare universitară și mă voi strădui, fără vreo pretenție de erijare, să fiu la înălțimea celor ce fidelizează demersul pedagogic ,,Minutul de pedagogie”.

R.: Ce alte evenimente similare se află pe agenda dvs.?

prof. psih. dr. A.B.: Urmează, în luna iunie, webinarul cu masteranzii de la Universitatea ,,L. Blaga” Sibiu, la invitație doamnei Alina Mag.