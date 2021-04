În Vișeu de Sus – asociere turistică cu patru comune!

Autoritatea locală a orașului Vișeu de Sus a demarat o interesantă inițiativă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, cu comunele Vișeu de Jos, Ruscova, Repedea și Poienile de sub Munte. Miza este una turistică, vorbim de o idee a unui ADI original.

Prima întrebare ce am fi pus-o era… de ce nu cu Moisei și cu Borșa? Dar ne-am amintit nehotărârea comunei Moisei de a se lansa turistic, apoi de haosul Borșei și de eternul proiect al pârtiei olimpice de schi, la care am fost, din păcate, prezenți la deschiderea de proiect…în mandatul de ministru al Turismului a lui Dan Matei Agaton, în 2002…

Cel care a gândit această asociere, cu sprijinul Consiliului Județean, este Vasile Coman, primarul orașului Vișeu de Sus.

„Am gândit, acum începem să facem pașii. Asocierea va conține cele două Vișee și comunele mari ucrainene de pe Valea Ruscovei. Scheletul dezvoltării unei oferte turistice excepționale pentru aceste comunități văduvite va fi un drum asfaltat ce va începe din oraș, de pe Valea Peștilor, apoi pe valea Misica, până la Poienile de sub Munte. Celelalte comune s-ar lega la acest drum turistic. Pe culme se poate înființa o adevărată zonă turistică, iar punctul forte va fi vârful Pietrosul Bardău, de 1.850 metri înălțime. Imaginați-vă oferta existentă, cu Mocănița, combinată cu un drum ce ar duce pe la stâne, pe la pensiuni, apoi spre vârful ce poate liniștit găzdui o pârtie de schi! Vom avea astfel ceea ce le lipsește altora… ofertă de vară și de iarnă, plus un turism ieftin, de masă. Această zonă poate fi salvată numai și numai prin turism, restul sunt povești, pe care le spun politicienii în zonă o dată la patru ani, pleacă și revin iar peste 4 ani… Toate comunele amintite, Vișeu de Jos, Ruscova, Repedea și Poienile de sub Munte, ar avea acces la acest drum, ar dezvolta oferte. Vă reamintesc că niciodată nu s-a făcut nimic pentru comunitățile ucrainene din zonă, nu au avut alternative economice. Ba, povești, cine crede că ai putea aduce investitor, în industrie, în zonă? Așa, am da o șansă și am păstra oamenii aici” – spune primarul Vasile Coman.

E adevărat, nici măcar comunismul n-a reușit să ofere locuri de muncă pe valea Ruscovei. O dezvoltare turistică reală ar putea fi șansa zonei, beneficiind și de unul dintre cele mai mari parcuri naturale din țară și din Europa, cel al Munților Maramureșului. Acest ADI turistic, al unor comune ce însumează zeci de mii de locuitori plus orașul care are deja faimă turistică internațională, ar putea veni ca o salvare. Vă reamintim, la scară mult mai mică, o asociere maramureșeană a primarilor din zona Codrului, a generat un drum de centură neașteptat, al Țării Codrului. Care din păcate n-a fost valorificat turistic. Dar dovedește că se poate, există șansa ca o asociere de gen și cu binecuvântarea autorită­ților județene, să aducă o schimbare de strategie și de viziune în ceea ce privește nordul Maramureșului