🕮 Lecții de învățat 🕮 Restaurează-ți Pământul!

Avem un singur pământ și trebuie să-l ocrotim. Și, din păcate, n-o facem. Am dezvoltat industrii poluante, s-au înmulțit mașinile, s-au înmulțit deșeurile și gunoaiele, inclusiv cele toxice. Poluăm apele, fie ele curgătoare, mări sau oceane și suntem indiferenți față de gradul ridicat de poluare. Care amenință planeta. Uitând că poluarea amenință sănătatea publică.

Ne războim cu măștile de protecție, dar aruncăm gunoaie peste tot, distrugem pădurile și ne mirăm că ne îmbolnăvim. Că apar viruși și bacterii necunoscute până acum, care ne amenință viața. Distrugem habitate, dispare fauna sălbatică, suferă biodiversitatea, se schimbă climatul de viață și pentru om, și pentru faună. Sunt motive suficiente ca să întrebăm și să provocăm răspunsuri pentru sănătatea pământului.

Ce valori comune ar trebui să aducem în discuție atunci când vorbim despre sănătatea Pământului și sănătatea omului? În primul rând educația ecologică, schimbarea comportamentului uman, crearea de politici globale, naționale și locale. Adică lupta pentru un mediu curat, ca o urgență din ce în ce mai mare, pe măsură ce ravagiile schimbărilor climatice devin mai evidente în fiecare zi.

Nici nu e de mirare că mottoul sub care s-a sărbătorit Ziua Pământului în 2021 a fost Restaurează-ți Pământul! Cum? Începând cu lucrurile simple pe care le putem face fiecare: să nu murdărim locurile pe unde trecem, să plantăm arbori, să reciclăm ce se poate recicla și orice lucru care face bine planetei. Să avem grijă de natură, de ariile naturale protejate, de parcurile naturale și rezervațiile pe care le avem. Suntem privilegiați! În județul Maramureș există 59 de arii naturale protejate de diferite categorii, care acoperă 49% din suprafața județului. Să le ocrotim!