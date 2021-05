Joburi în străinătate

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 122 locuri de muncă vacante, după cum urmează: Norvegia – 72 locuri de muncă pentru: instalator ventilație, instalator, mecanic auto, mecanic semiremorcă, medic, măcelar, dezosator, ortodont, zidar/faianțar, vopsitor auto, tinichigiu auto; Olanda – 22 locuri de muncă pentru: legumicultor, culegător căpșuni, zmeură și praz; Germania – 18 locuri de muncă pentru: mecanic de proces, șofer profesionist, șofer de camion, tehnician service; Danemarca – 5 locuri de muncă pentru: specialist IT – senior dezvoltator produse software, specialist IT – Data Engineer; Belgia – 2 locuri de muncă pentru: leader în domeniul angajament clienți (coordonator compartiment); Italia – 2 locuri de muncă pentru: Cercetător în sisteme energetice, asistent senior ICT (infrastructura IT – asistent sistem); Polonia – un loc de muncă pentru: muncitor în depozit.