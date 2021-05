Sărbătorile pascale au trecut, pandemia s-a retras mai la umbră, am avut parte de vânturi și ploi; și de puțin soare. Politica a avut sonorul mai încet, politicienii nu au apărut la televizor, dar nici la liturghii nu i-am văzut filmați. Într-un fel, ar fi un semn bun. S-or fi pus pe citit. Dar cred că este doar o pauză de sărbători. Și, totuși, printre scândurile vieții noastre cotidiene, s-au strecurat neliniști care cuprind societatea. Cum ar fi obositoarea poveste a pensiilor, cea mai mare îmbătare de cap a națiunii. În primul rând a celor vizați. Doamne, cum se joacă cu nervii oamenilor! Marea amăgire durează de câțiva ani. Oameni serioși, cu rang de ministru, ies la tablă și amăgesc oamenii. Amăgirea unui popor nu se pedepsește, ci se multiplică. Fiecare ministru, cu creionul lui.

Apoi s-a mai strecurat prin golurile cotidiene dramatica poveste a vânzării pământurilor către străini. Vestea este purtată, din gură în gură, în forme hiperbolice. Cu concluzii care ne strâng în spate. Care-i adevărul? Nu iese nici un demnitar să ne spună cât este adevăr și cât politică? Domnule ministru, cu neamuri în Maramureș, cât este adevăr și cât îi minciună? O altă amăgire. Ne lăsați să gândim singuri. Un confrate, bine documentat, îmi spune că, în privința vânzării, s-a dat o lege. Deci, nu-i glumă! Ne uităm la lege, ca mâța în calendar și lumea joacă după muzica lor. Pe care noi nu o auzim. Doar ne amăgim cu ea.

De-o vreme încoace, simțim frecușuri în Coaliția de la guvernare. Liderul liberal ne asigura mai zilele trecute că: „Lucrurile în Coaliție stau bine în momentul de față.” Ne îndoim de spusele lui Ludovic Orban? Cine suntem noi? Noi am fos alegători, la urne, acum suntem oameni cu îndoieli și multe amăgiri. Scandalul în jurul fostului ministru al sănătății ce a fost? O răceală de primăvară? Ciorovăiala numirii noului ministru al sănătății a fost doar o drăgălașă discuție de alcov? Și-a început mandatul cu o îngrijorare: „Cel mai frică îmi e că nu voi apuca să finalizez sau să pun pe drumul cel bun reformele pentru care am venit aici.” Doamna Mihăilă a spus adevărul? De când a fost numită în fotoliu, nimeni nu a auzit-o în public să spună ceva despre starea domeniului pe care-l conduce. Care reforme?

Apoi, cuvântul reformă este cel mai amăgitor cuvânt la ora actuală.Toți îl pronunță ca pe un salvator al națiunii, când colo, el este cel mai învăluitor mijloc al amăgirii. Când un demnitar dorește să ne asigure de un viitor luminos, pune în față cuvântul care exprimă totul și nimic. Cred că este cel mai derutant termen; reformă! Nu de puține ori conține proiecte ascunse cu replică dură în realitate. Pe seama celor mulți. Care ascunde și starea de spirit din Coaliție. Iar o amăgire. Că orice schimbare, care deranjează grupurile de interese care funcționează în sistem, devine o sursă care poate arunca în aer Coaliția. Fantoma fostului ministru al sănătății încă mai bântuie în jurul dreptului la semnătură, pentru a dezlega sacul cu bani. Numai pentru o parte a spectrului politic. Atâta osârdie nu am mai văzut! Unde este vorba de bani, n-are cum să fie pace.

Lupii tineri din politica românească au inițiat reforme în interes propriu, prin blocarea bugetelor locale. Cum s-a întâmplat în Capitală, la Iași, la Buzău, ori în alte părți. Bine, mi-am zis, ei au o viziune pragmatică, mai folositoare pentru cei mulți și de aceea stau în curmezișul acelor bugete care ascund ceva. Gestul nu a fost explicat, să înțelegem de ce este bine în Coaliție.

Săptămâna Patimilor a fost marcată de o nouă rundă de reproșuri, ale liberalilor față de partenerul de Coaliție. Ministrul Cristian Ghinea este acuzat că nu a obținut undă verde de la Bruxelles pentru amăgitorul Plan de redresare și reziliență? Ce am zis, reziliență? Un reporter a avut buna inițiativă, de a-i întreba pe câțiva aleși ce înseamnă acest cuvânt, care exprimă binele zilei de mâine pentru țară. Mi-a fost rușine mie că din vreo zece parlamentari, doar doi au știut ce înseamnă misteriosul cuvânt. Cei doi erau udemeriști. Iar cuvântul cu pricina înseamnă capacitatea de a reveni la normalitate. Cred că sondajul nu a fost ticluit cu aleșii!

Dar să revin la acei bani europeni. Tot prin crăpătura de scândură a realității, ni s-a spus că povestea cu unda verde nu-i o derutare politică. Premierul nostru nu a fost la Înviere, deoarece a lucrat la o altă variantă de Plan, ca să fie acceptat de Capitala Uniunii Europene. Se va duce personal să vadă unde-i baiul? Eu am dibuit un bai, acum știut de toată lumea. Calitatea oamenilor ajunși în funcții de decizie. Care este o mare pacoste pentru țară. Încolo, dacă fac adunarea amăgirilor, rezultă tot o mare amăgire. Deocamdată nu am vorbit despre dezamăgiri, deoarece cred în speranță.