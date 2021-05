Sighetul are buget pe 2021

• Peste jumătate merge pe funcționarea primăriei

În cadrul ultimei ședințe de consiliu a fost aprobat bugetul local al Municipiului Sighetu Marmației aferent anului 2021. Acesta este de 223.119,29 mii lei și a fost votat în unanimitate.

Cu toate că suma nu este mică, o bună parte din ea este destinată cheltuielilor cu funcționarea primăriei și doar ce rămâne merge la capitolul dezvoltare: „Și în acest an Sighetul are un buget sărac, un buget al subdezvoltării, din care a fost alocată o sumă mică pentru investiții. Aproximativ 62 % din buget se duce pe salarii și cheltuieli de funcționare. Un oraș care trebuie să se dezvolte acordă un procent mai mare pentru investiții deoarece dezvoltarea unui oraș ține de ponderea din buget care a fost alocată pe secțiunea investiții. Din procentul mic rămas pentru investiții, o prioritate o reprezintă străzile. Din multitudinea de străzi din oraș care au nevoie de intervenții, am ales anul acesta să se facă o stradă care are gaz, canalizarea și care este relativ aproape de centrul orașului, str. Dobrogeanu Gherea. Va fi refăcută și strada Eminescu și se va turna covor asfaltic nou în zona centrală a orașului. Nu este un buget care corespunde viziunii mele de dezvoltare deoarece fără atragerea de fonduri europene, transfrontaliere, guvernamentale sau de la Consiliul Județean nu ne putem dezvolta. Ca ales local responsabil, am votat acest buget, dar voi urmări cu maximă atenție cheltuirea banului public”, a spus Daniela Onița-Ivașcu, viceprimarul Sighetului.