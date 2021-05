Dosare penale pentru infracțiuni rutiere

În weekend, polițiștii maramureșeni au identificat 8 bărbați care au condus comițând infracțiuni ru­tiere. Bărbații au vârste cuprinse între 19 și 53 de ani, 6 sunt din Maramureș, unul din Satu Mare și unul din Brăila.

În urma verificărilor, s-a constatat că doi dintre bărbați au condus fără a deține permis de conducere, iar în urma testării cu aparatul etilotest 5 bărbați au avut alcoolemia între 0,41 mg/l și 1,17 mg/l alcool în aerul expirat. Ultimul a refuzat prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Bărbatul din Brăila a condus fără permis de conducere și sub influența alcoolului, provocând un accident rutier soldat cu pagube materiale.

Un maramureșean dintre cei 6 a fost oprit de o patrulă de siguranță publică din Baia Mare, în timp ce conducea un autoturism pe strada Grănicerilor. La volan a fost identificat un tânăr, de 19 ani, din Baia Mare, care nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

În urma verificărilor, s-a constatat că autoturismul în cauză nu este înmatriculat și avea aplicate numere de înmatriculare false. De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aer respirat, motiv pentru care tânărul a fost condus la Spitalul Județean, unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Conducătorul auto a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul neînmatriculat, cu număr fals, fără permis și sub influența băuturilor alcoolice.

Ulterior instanța de judecată a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

În toate cazurile polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul comiterii de infracțiuni rutiere.