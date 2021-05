Ionel Bogdan: Raliul Maramureșului revine după o perioadă de pauză de 14 ani

Proiecte importante care privesc dezvoltarea turismului în județul Maramureș, susținerea sportului și a activităților sportive pentru maramureșeni, precum și organizarea proiectului ”Raliul Maramureșului” au fost aprobate în cadrul ședinței Consiliului Județean Maramureș.

Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș, a declarat în cadrul conferinței de presă: ”Am aprobat acordul de colaborare cu asociația europeană Open Up to Europe pentru promovarea județului Maramureș ca destinație turistică europeană. Alocăm cofinanțarea pentru acest proiect în valoare de 90,75 mii lei. Este un proiect benefic, un proiect care va pune Maramureșul pe harta turistică internațională, având în vedere faptul că vom fi, alături de alte regiuni, considerați destinație turistică europeană.

În ceea ce privește dezvoltarea și susținerea sportului în județul Maramureș, adoptăm Hotărârea care prevede îm­părțirea pe destinații a sumei de 4 milioane de lei alocată în bugetul pentru anul 2021 sportului. Astfel, pentru sportul de prim eșalon avem suma de 3,2 milioane de lei, iar suma de 800 de mii de lei pentru ghid de finanțare, pe care deja îl avem publicat pe site, iar organizațiile sportive vor putea depune aplicații de finanțare.

Am propus ca la rectificarea bugetară să suplimentăm sumele pentru ghid, cei 800 de mii de lei să ajungă la 1,2-1,3 milioane de lei, astfel încât să acopere toate ramurile sportive, pentru că sunt foarte multe ramuri sportive care produc performanță în județul Maramureș și care au nevoie de susținere financiară. Avem maramureșeni care sunt campioni mondiali la diverse sporturi și care trebuie sprijiniți în competițiile pe care le au pentru că fac cinste Maramureșului și României.

Un alt proiect extrem de important pe ordinea de zi îl reprezintă organizarea proiectului ”Raliul Maramureșului, etapa a IV-a în Campionatul Național de Raliuri, 2021”. În acest sens, am aprobat un acord de parteneriat cu Asociația Club Sportiv XPO Racing, astfel încât să poată fi organizat acest eveniment în perioada 28-30 mai 2021. Este o oportunitate importantă, pe care trebuie să o valorificăm și sunt sigur că această competiție va fi organizată în Maramureș și în anii următori.

Sunt deja înscrise 120 de echipaje care vor da startul în Maramureș la a patra etapă din Campionatul Național de Raliu.

Acest proiect este extrem de benefic pentru turismul maramureșean, dar și pentru industria HoReCa, pe care dorim să o sprijinim în perioada următoare.”

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș