În Fărcașa • Altfel, despre parcul industrial anunțat

Am fost, totuși, la fața locului, să vedem ce e cu parcul industrial care e noua vedetă investițională a Maramureșului. Mai ales că el dă foarte bine în peisaj, mai uită lumea de dezastrul de pe Drumul Nordului, de depozitul de gunoi, de centura spre aeroport etc.

Cine altul să ne spună ce va fi acolo decât Ioan Stegeran, primarul de peste 20 de ani a Fărcașei, cel căruia i se datorează și primul parc industrial, cel existent?

„Va fi un parteneriat cu Consiliul Județean, avem studiul de fezabilitate, avem 21,5 hectare de teren, cu posibilitatea de extindere spre încă 20 de hectare. Vreau, fără modestie, ca Fărcașa să devină centrul economic al Țării Codrului. Acum ne organizăm, să facem împrejmuire, drumuri, utilitățile la poartă, adică apă, gaz, canalizare. Am făcut și pașii premergători din timp, am făcut anterior o broșură pe care am trimis-o la ambasade și avem interesați, am fost contactați, ni s-au cerut detalii. Sincer, eu aș vrea și investitori români, nu doar străini. Acum, Fărcașa are o zonă industrială privată, la Sârbi, așa și apare în PUG. Cine vrea, își cumpără teren. Aici va fi altceva, va fi parc industrial organizat. Așteptările mele sunt să avem acolo 20-25 de firme și să avem încă vreo 2.000 de angajați, peste cei 2.350 pe care îi avem la acest moment. Din cei 20 pe care îi visez, am deja cinci serioși, anunțați. Însă va fi mult de lucru. Nu vreau doar firme…vreau ceva mai mult, ceva durabil. Vreau ca în parc să avem o școală profesională, o parcare mare, un internat, un restaurant. Iar vizavi, pe pășune, vom avea un ansamblu de locuințe ANL și private, ca cei care vin să muncească aici să aibă la dispoziție toate condițiile. Și firmele la fel” – spune edilul Fărcașei.