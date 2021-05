Ordin pentru identificarea albinelor

Ministrul agriculturii Adrian Oros intenționează să modifice Ordinul privind sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor.

Ce s-a întîmplat? A constatat că mulți apicultori își înregistrau lăzile (stupii) cu număr de ordine, dar la control inspectorii de stat constatau că lăzile sînt … goale, nu conțin familii de albine. Așa că ministrul a decis să schimbe regulile.

Apicultorii vor fi obligați să transmită anual, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, la Oficiul județean de Zootehnie Maramureș are sediul în Baia Mare, str. Victoriei nr. 149), o declarație pe propria răspundere (sub sancțiune penală), cu numărul de stupi care conțin familii de albine vii, pregătite pentru iernat. Apicultorii care achiziționează, dobîndesc, înmulțesc, vînd, pierd familii de albine, au obligația ca în termen de 10 zile să comunice modificările survenite. De asemenea, trebuie să completeze „Carnetul de stupină”.

Cererile pentru alocarea codurilor de identificare a stupinelor se depun la OJZ în perioada 1 aprilie – 31 octombrie a fiecărui an.