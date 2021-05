🕮 Lecții de învățat 🕮 Lecția Ursulețului de aur

Am participat la multe proiecte cu obiectiv educația. Unul dintre ele se prelinge prin vreme de 36 de ani. Este Ursulețul de Aur, sau educația prin muzică. Era anul 1983, când profesoara Rodica Munteanu, convinsă fiind că muzica îi poate face pe copii să se exprime, să comunice mai bine și să-și pună în evidență talentul, iniția o întrecere muzicală. Care a devenit încă de la prima ediție o competiție de gen îndrăgită de copii. Acesta a și fost argumentul care a transformat concursul într-un Festival Național. A fost argumentul pentru care Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru Copii Ursulețul de Aur, devenit internațional de vreo trei ani, a ajuns, la cea de-a 36-a ediție. Un parcurs presărat cu muzică, talent, muncă, puritate și gingășie, pe care copiii le oferă cu multă generozitate.

Baia Mare avea să devină „capitala muzicii ușoare pentru copii”, cum o denumea compozitorul Aurel Giroveanu, prezent în juriul festivalului. De atunci, mii de copii au venit la Baia Mare să cânte și să câștige cel mai râvnit trofeu: Ursulețul de Aur. Devenit de la ediția a XXV-a de platină. Evaluarea lor muzicală s-a făcut, an de an, de către un juriu de profesioniști.

Din cele 36 de ediții naționale și internaționale, am fost prezentă ca membru al juriului, dar și ca partener de proiect, sau ziarist, la 35. De la una am lipsit, fiind plecată în Statele Unite ale Americii, iar cea din 2020 nu a avut loc din cauza pandemiei. În timp, Festivalul acesta s-a transformat în marea familie a Ursulețului. Baia Mare a fost și rămâne nu doar capitala muzicii, ci și a educației prin muzică, a prieteniei. Poate la toamnă ne vom întâlni cu Ursulețul!