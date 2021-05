Se redeschide Cinema City în Baia Mare

De joi, 27 mai, Cinema City vă oferă filme premiate, filme fantastice, de comedie și acțiune: NOMADLAND (3 premii Oscar pentru cel mai bun film, cea mai bună actriță, cel mai bun regizor), ANOTHER ROUND (Oscar pentru cel mai bun film străin, cu Mads Mikkelsen) iar, de la Pixar, SOUL (Oscar pentru cea mai bună animație).

Filmul românesc aduce în prim plan câștigătorul Ursului de Aur la Berlin, BABARDEALĂ CU BUCLUC SAU PORNO BALAMUC.

Robert de Niro, Morgan Freeman și Tommy Lee Jones se întorc în comedia THE COME BACK TRAIL, iar Liam Neeson revine cu filmul de acţiune THE MARKSMAN.