1 Iunie în Baia Mare – copii și părinți pe bicicletă

Hope and Homes for Children România și Maramureș Bike și-au dat mâna și organizează pentru toți iubitorii de biciclete un eveniment închinat sărbătoririi zilei de 1 Iunie, prilej bun pentru ca părinții să petreacă mai mult timp împreună cu copiii lor.

În cadrul evenimentului, cei prezenți vor participa la o paradă pe biciclete în municipiul Baia Mare, pe un traseu bine stabilit, în intervalul orar 16-17.

Traseul este următorul: Statuia Ostașului Român (plecare) – Str. Victoriei – Bd. Independenței – Traversare pod RFN – Bd. Republicii – Bd. București – Str. 22 Decembrie – Str. Cloșca – Str. Crișan – Piața Păcii – Piața Millennium – str. Podul Viilor – Statuia Ostașului Român (sosire).

După parada bicicliștilor, în intervalul orar 17-19,30 vor fi organizate, în zona Statuii Ostașului Român, concursuri de biciclete pentru copii, pe categorii de vârstă: sub 5 ani, între 6-9 ani, 10-14 ani.

Maramureș Bike recomandă tuturor participanților la paradă purtarea căștii de protecție. (o.m.)