Se strâng fonduri pentru Cooperativa Tinerilor

Asociația „Team for Youth” Baia Mare a lansat recent o nouă campanie de fundraising pentru susținerea financiară a startului proiectului-pilot denumit Cooperativa Tinerilor.

Inițiativa va implica între șase și 10 tineri din cartierele marginalizate ale municipiului Baia Mare care, alături de un lucrător de tineret, vor învăța despre gestionarea unei entități, despre construcția unui program de activitate sau chiar despre funcționarea unui buget.

Reporter: De unde a pornit inițiativa?

Mădălina TĂMAȘ (Team for Youth): Una dintre prietenele foarte apropiate ale organizației, Andreea Ancuța (foto, n.r.), cea care, de altfel, a și înființat „Team for Youth Association”, a locuit o vreme în Franța unde a aflat despre aceste cooperative ale tinerilor. Mai mult, în perioada cât a locuit acolo, a avut ocazia să lucreze îndeaproape și, astfel, a înțeles cum funcționează, cât și ce impact poate aduce în viața comunită­ții și a tinerilor implicați. Ea a fost cea care ne-a povestit pentru prima oară despre Cooperativă, iar apoi, după discuții în echipă, ne-am dat seama că s-ar potrivi și comunității noastre, iar, acum, iată-ne în perioada de planificare a acestui proiect.

R.. Care este obiectivul?

M.T.: Ne propunem ca, prin implementarea acestui proiect-pilot, să testăm funcționalitatea inițiativei. Vrem să implicăm între 6-10 tineri din cartiere marginalizate, dar nu numai, iar, astfel, ei vor învăța despre gestionarea unei entități, despre construcția unui program de activitate sau chiar despre funcționarea unui buget. Ne dorim ca acest context să fie primul pas pentru a facilita un proces mai facil de angajabilitate al tinerilor dezavantajați.

R.: Cum se derulează campania?

M.T.: În această perioadă se desfășoară perioada de fundraising, așadar adunăm fonduri pentru a face proiectul posibil. Andreea, că tot am amintit-o mai devreme, a decis să își „doneze” ziua de naștere. Astfel că oamenii o pot susține prin cadouri (donații) pe platforma Galantom, căutând proiectul „Vara asta Tinerii sunt Șefii”. Suma pe care ne-am propus să o adunăm este de 5.000 lei, asta ne va permite să angajăm un lucrător de tineret care să își ofere sprijinul grupului de tineri, cât și pentru procurarea materialelor necesare implementării.