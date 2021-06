Machete cu Baia Mare, mijloc de secol XX

Expoziţie la Bastionul Măcelarilor

Bastionul Măcelarilor organizează primele expoziţii după o perioadă de restricţii. În turnul Bastionului vor putea fi admirate machete ce înfăţişează în miniatură imaginea oraşului Baia Mare, la mijlocul secolului XX. Expoziţia e organizată în colaborare cu cei de la Asociaţia Yellow Shirts. Un accent s-a pus pe reconstituirea vechilor biserici, chiar dacă în unele situaţii cum e cazul Bisericii Sfântul Ştefan, interpretarea s-a făcut în stil propriu.

„Expoziţia a pornit de la o idee mai veche pe care am avut-o din 2016 când am cochetat prima dată cu ideea de machetă 3D a oraşului. În timpul lucrului mi-am dat seama că am pornit greşit şi am oprit proiectul. Acum am luat totul de la capăt. S-a pornit de la proiectul de voluntariat internaţional Baia Mare is Mine. Ştim cu toţii că Baia Mare este o fostă mină. Pentru noi este o mină de aur, de informaţii, de persoane, cultură, istorie, patrimoniu. Pe lângă aceasta, Baia Mare este a mea, este a noastră, a tuturor şi avem fiecare datoria să contribuim la această comunitate”, a afirmat preşedintele Asociaţiei Yellow Shirts, Andreea Căplescu.

Expoziţia include două părţi: partea de mini machetă a oraşului vechi, de la mijloc de secol XX şi informaţii sociale de la acea vreme, bresle meşteşugăreşti, viaţa culturală, despre Pintea Viteazul. Machetele au fost realizate de cei 40 de voluntari internaţionali ai asociaţiei, veniţi din ţări precum: Azerbaidjan, Franţa, Spania, Italia, Portugalia, Grecia, Turcia etc. Acestora li s-au alăturat voluntari români şi străini de la alte organizaţii neguvernamentale din oraş.