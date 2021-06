Şcoala Populară de Artă, spectacol de final de an fără public

Elevii secţiei Şcoala Populară de Artă din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Baia Mare au avut o primă reprezentaţie oficială, în timp de pandemie. Spectacolul, anunţat cu mult entuziasm de organizatori a devenit însă unul fără public, din cauza noilor reguli intrate în vigoare de la 1 iunie. Aşa că, părinţii şi bunicii, veniţi la Muzeul Satului să îşi vadă copiii pe scenă au aflat cu stupoare că accesul le este interzis. Evenimentul a mers mai departe, chiar dacă fără spectatori. Organizatorii au decis să îl filmeze integral, iar filmarea va fi postată pe pagina de socializare a instituţiei.

„Ar fi fost de dorit să fie altfel, dar a fost nevoie să ne adaptăm situaţiei. Am decis să îl imortalizăm cu camera de filmare pentru a se vedea munca noastră din anul şcolar 2020-2021. Am încercat să cuprind toate activităţile colegilor de la clasă, mai puţin artele plastice, dar există deschisă expoziţia Print Mania la Colonia Pictorilor. E o ieşire pe care o aşteptam de doi ani”, a precizat managerul interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Baia Mare, prof. Lucian Iluţ.

Rând pe rând, pe scenă s-au perindat, orchestra de muzică populară, condusă de prof. Vasile Cordea, invitaţii sătmăreni, respectiv solista Melania Struţ şi violonistrul Casian Călin, precum şi elevii de la clasele de canto-muzică populară, coordonate de profesoarele Diana Cârlig, Ramona Darha şi Adrian Botiş şi cei de la clasa de muzică uşoară, pregătiţi de prof. Codruţa Lupşe. De asemenea, un moment aparte a fost cel al apariţiei celor trei eleve de la clasa de saxofon, pregătite de prof. Marc Gusti. Nu a lipsit momentul coregrafic, sub coordonarea prof. Gabriela Danciu. Nici profesorii nu s-au lăsat mai prejos. Au decis să îşi dovedească şi ei măiestria artistică, alături de proprii elevi. Chiar dacă nu a fost un spectacol propriu-zis, cu spectatori, elevii au cântat cu aceeaşi dăruire, cu mult aplomb şi talent, aşa încât nu trebuie să rataţi filmările ce vor fi postate, online.

În cadrul evenimentului a fost parafat şi un parteneriat între Şcoala Populară de Artă din Baia Mare şi instituţia similară din Satu Mare, prin intermediul celor doi manageri, respectiv Lucian Iluţ şi Mircea Deac. Cele două şcoli şi-au propus să organizeze împreună cât mai multe acţiuni, să împărtăşească din propria experienţă. „Întotdeauna Maramureşul a fost la loc de cinste. Noi încercăm să ţinem pasul cu noua generaţie, cu noile cadre didactice. Şcoala Populară de Artă din Baia Mare e una din cele mai bune instituţii din ţară, cu rezultate deosebite”, a punctat managerul sătmărean, Mircea Deac.