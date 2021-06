Războiul apei sărate, în desfășurare la Ocna Șugatag,!

Nu este un secret că Maramureșul beneficiază de una din cele 13 locații din România care oferă ape sărate pentru tratamente balneoclimaterice, pentru afecțiuni diverse, de la reumatism la proprietăți calmante, relaxante fizic si psihic, antiinflamatoare, vasodilatatoare, sterilizatoare de piele şi mucoase, ori cicatrizante. Într-adevăr, un secret era că apa de aici ajungea aiurea în Maramureș și-n țară, la „case de oameni mari”, spre disperarea ofertanților de turism din zonă. Drept pentru care situația a ajuns la nivel înalt și s-au luat măsuri.

„Am ajuns la o înțelegere cu Agenția Națională a Resurselor Minerale și cu Benesind, să intervenim, pentru că se exploata necontrolat. S-a săpat în secret, s-au bătut țevi, ca să scoată apă și să vândă. Veneau camioane de aiurea, după apă, le umpleau de trebuia să le scoatem cu excavatorul, să le tragem, că nu se puteau urni. Localnicii erau frustrați că pierd turiști, pentru că au apărut bazine cu apă sărată la zeci de kilometri de Ocna Șugatag. Am chemat specialiști, s-a evaluat, acum se va proceda la securizarea perimetrului de apă sărată. Pentru că a apărut un mare risc de prăbușire”, spune Ioan Oanea, primar al comunei Ocna Șugatag. Până aici, totul real, firesc și logic, aveam și noi știință de cărăușii de apă sărată de la Ocna Șugatag, și nu pentru o amărâtă de saramură pentru porc… De asemenea, trebuie amintit că pericolul de prăbușire e real, s-a petrecut nu numai la Coștiui în Maramureș, ci și-n alte părți, ba chiar la Ocnă, mai ales în zona băilor vechi, se poate vedea o asemenea căldare prăbușită. De fapt, odinioară sarea s-a exploatat nu în galerii de mină, ci în săli, în așa-zise clopote. Peste ani, neîntreținute, dar mai ales datorită intrării apelor dulci, de suprafață, ce nu erau saturate cu sare, ce erodau pereții, halele acelea se prăbușeau.

„S-au obturat toate izvoarele de unde se ducea apă sărată necontrolat. A rămas o fântână pentru localnici și puțul de la stațiunea sindicatelor. În urma discuțiilor, am obținut două lucruri bune. Fiecare gospodărie din Ocna are 50 de litri de apă sărată, gratuit, anual. Apoi, pentru cei care au pensiuni cu piscină apa sărată se cumpără la costul de exploatare, costul redevenței, la 10 bani pe litru. E de plătit, dar primesc acte de conformitate!”, spune primarul Ocnei.

Desigur, cei cu pensiunile cu piscine se descurcau și înainte, la fel și cei care duceau de aici apă sărată aiurea, cumpărau 500 de litri cu acte de conformitate, restul… Peste ei, au apărut și cei cu case de vacanță sau cu pensiuni rustice, cei cu moda ciuberelor, care se adaugă listei celor peste 20 de pensiuni cu piscine din Ocna Șugatag și a aquaparcurilor ce au considerat de bonton să aibă ape sărate naturale în ofertă. În aceste zile, se montează plăci de avertizare în zona fostelor puțuri ad-hoc din zona lacurilor sărate, pentru a se încheia definitiv „pirateria pe ape sărate”.