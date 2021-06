Amenzi de peste 38.000 lei și 18 permise reținute

Duminică, polițiștii Serviciului Rutier au executat o acțiune pe linia combaterii nerespectării regimului legal de viteză, fiind verificate 72 autovehicule.

Pentru neregulile constatate, s-au aplicat 55 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 38.570 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus reținerea a 18 permise de conducere, din care 16 pentru viteză excesivă și 2 pentru depășiri neregulamentare.

În Săliște • Cu tractorul, fără permis și sub influența alcoolului

Duminică, la ora 22.14, polițiștii din Fărcașa au fost sesizați că un bărbat conduce un utilaj agricol, pe raza localității Săliște, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

La fața locului, la o societate comercială din centrul localității, polițiștii au identificat mai multe persoane, femei și bărbați, care au declarat că doi tineri, frați, în vârstă de 22 și 24 ani, au condus un tractor, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

Tânărul, în vârstă de 24 ani, a declarat faptul că doar el a condus tractorul, iar fratele lui l-a însoțit.

În urma verificărilor, s-a stabilit că tânărul, de 24 ani, nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicul, iar tractorul nu este înmatriculat sau înregistrat

Ambii tineri au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind 0,97 și 1,19 mg/L alcool pur în aerul expirat.

Cei doi au fost conduși la centrul de permanență medicală din Fărcașa unde le-au fost prelevate două probe biologice în vederea stabilirea alcoolemiei.

În cauză, se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis, sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul neînmatriculat și încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere.