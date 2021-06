Hală pentru echipamente în Săcălășeni

Administrația locală din Săcălășeni intenționează să construiască o hală de depozitare echipamente în zona de agrement a comunei.

Documentația este pregătită, utilitățile în zona unde se construiește au fost introduse, așa că proiectul are toate condițiile asigurate.

„Am primit proiectul de la hala de echipamente pe care urmează să o realizăm în zona de agrement a comunei (n.r. zona Europa). Având în vedere că avem o suprafață de teren consistentă, pe care dorim să o dezvoltăm în domeniul turismului, agrementului, sportului, a petrecerii timpului liber, am gândit un spațiu de depozitare echipamente sportive, mașini, motocrosuri de teren etc. Hala o construiește administrația locală, din fonduri proprii, iar spațiile se vor închiria. Suprafața inițială a halei va fi de 30 m lungime pe 10 m lățime…. Există utilități, s-a realizat drumul, pe fonduri europene, am concesionat terenuri în zonă, mai rămâne să le punem în valoare” – a spus primarul Emilian Pop.