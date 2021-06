– expoziție de mașini noi, vehicule de teren, accesorii auto & tunning –

Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Baia Mare Value Centre organizează, în perioada 25 – 27 iunie, în parcarea centrului comercial, Bd. București nr. 53, prima ediție a evenimentului AUTO SHOW MARAMUREȘ.

Dealeri auto în domeniu vă invită să descoperiți cele mai noi modele de autoturisme KIA, DACIA, RENAULT, NISSAN, SUZUKI, OPEL, MAZDA, TOYOTA, SKODA, HONDA, FIAT, CITROEN, VOLKSWAGEN, toate în cadrul unei expoziții organizată în premieră de CCI Maramureș.

Vor mai fi expuse autoturisme hybrid și electrice, dar și ATV-uri Hisun și Can-Am, SSV-uri – Buggy Can-Am pentru experiențe off-road, jet skiuri Sea-Doo, snow-mobile Sky-Doo, Can Am Ryker & Spyder, accesorii electronice auto ViperX, entertainment multimedia sau alte inovații tehnologice din domeniul auto.

Organizatorii pregătesc, în colaborare cu VW Kafer Club Baia Mare, și o expoziție de mașini clasice. 20 de „broscuțe retro” vor anima și vor da culoare evenimentului, iar Clubul sportiv XPO Racing va aduce mai aproape de public automobilismul sportiv, prin prezentarea unor mașini de raliu.

Se alătură evenimentului și Serviciul Rutier Maramureș, iar polițiștii vor prezenta o parte din tehnica de lucru – autospeciala radar Autovision, aparat etilometru, pistol radar etc – și vor face recomandări cu privire la conduita de adoptat în trafic.

În cadrul evenimentului, Alpha Bank Baia Mare va promova oferte de credite auto.

Intrarea la Auto Show este gratuită, iar programul de vizitare este între orele 10 – 22.